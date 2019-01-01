ارتياح في معسكر الزمالك بعد تأجيل مواجهة الإنتاج الحربي

الزمالك يستعد لمواجهة الداخلية في الدوري المصري اليوم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن هناك ارتياح كبير داخل فريق الزمالك بعد تأجيل مواجهة الإنتاج الحربي ضمن مباريات الدوري المصري.

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد، بتأجيل مواجهة الزمالك والإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز لأجل غير مسمى.

وسادت حالة من الارتياح قبل مواجهة الداخلية، داخل معسكر الزمالك المقرر لها اليوم الأحد، في تمام العاشرة مساءًا من منافسات الجولة الـ32 من البطولة المحلية.

وجاء تأجيل مواجهة الزمالك أمام الإنتاج الحربي من أجل إراحة الفريق الأبيض قبل خوض مواجهة نهائي كأس الكونفدرالية.

ووصل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية على حساب النجم الساحلي، بعد الفوز ذهابًا بهدف دون رد والتعادل سلبيًا في لقاء العودة.

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ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي، ذهابًا يوم 19 مايو الجاري في المغرب، والإياب في برج العرب بالإسكندرية يوم 26 من نفس الشهر.