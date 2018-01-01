رغم عدم ارتدائه الشارة - خطبة حماسية من بوجبا قبل مباراة هدرسفيلد

بوجبا يستعيد الحماسة مجدداً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت مصادر صحفية فرنسية عن فحوى الخطاب الذي ألقاه بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، قبل مباراة الفريق أمام هدرسفيلد.

وفاز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء شهد تألق بوجبا وتسجيله هدفين لمصلحة فريقه مساء الأربعاء الماضي.

ونشرت "آر إم سي" الفرنسية تفاصيل خطاب بوجبا لزملائه قبل المباراة، إذ قال: "سننطلق بقوة ونبدأ بقوة وسنضغط عليهم بقوة كذلك". اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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وأتبع: "إذا فقدنا الكرة نستمر بالضغط، نحن في ملعبنا، نريد اللعب بقوة وأن نلعب ببساطة وفاعلية".

وكان الانتصار هو الثاني على التوالي لمانشستر تحت قيادة المدير الفني الجديد أولي جونار سولشار بعد سحقه كارديف بخماسية في الجولة السابقة.

يُذكر أن يونايتد يستضيف بورنموث مساء الأحد ضمن افتتاح لقاءات الدور الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز.