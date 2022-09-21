أربعة أندية ومشاركة أمريكية .. "يويفا" يخطط لتغيير شامل في السوبر الأوروبي

"يويفا" يفكر في إجراء تغيير شامل على بطولة السوبر الأوروبي.

يفكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في دعوة الفرق الأمريكية لمواجهة الفريق الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في كأس السوبر الجديد.

وتُجرى في الوقت الحالي مناقشات جوهرية لحدث مذهل لافتتاح الموسم، بمشاركة أربعة أندية بدلًا من كأس السوبر الأوروبي الحالي.

ما هو نظام البطولة المقترحة؟

حسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن المسابقة ستضم كما هي العادة، بطل دوري أبطال أوروبا، وبطل الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى الفائز بلقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ومع اعتبار الولايات المتحدة أحد أسواق النمو الرئيسية لكرة القدم الأوروبية، فإن هناك خيارًا بضم بطل دوري الدولة المضيفة، وفي هذه الحالة سيكون الفائز بالدوري الأمريكي لكرة القدم الفريق الرابع المشارك في البطولة المقترحة.

صفقة بث جديدة

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أبرم صفقة حقوق بث جديدة باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة لمسابقات الأندية الأوروبية للرجال، شهدت تحسنًا بنسبة 150% عن العقد الحالي.

فيما سيستمر تحقيق المزيد من الإيرادات أيضًا من بيع حقوق المباريات باللغة الإسبانية.

ومن المفهوم، حسب التقرير، فإنه لم تكن هناك أي محادثات جادة في المرحلة الحالية حول لعب مباريات دوري أبطال أوروبا، سواء في دور المجموعات أو مباريات خروج المغلوب أو المباراة النهائية، خارج قارة أوروبا.

لكن فكرة إطلاق بطولة افتتاحية جديدة للموسم تحل محل بطولة كأس السوبر الحالية اعتبارًا من 2024 تكتسب زخمًا هائلًا كوسيلة لتحقيق المزيد من الأرباح، ليس فقط للأندية المشاركة ولكن لكرة القدم الأوروبية ككل.

ويأتي الدخل الجديد بالطبع من خلال جذب جمهور جديد، مع التركيز على جلب المزيد من العائلات ضمن قاعدة المشجعين.

متى تتم مناقشة الخطة الجديدة؟

من المقرر إجراء المزيد من المناقشات خلال اجتماع الجمعية العامة لاتحاد الأندية الأوروبية، والذي يقام في إسطنبول يومي الخميس والجمعة، حيث تصرح الرابطة على تعزيز روح الابتكار.

ومن المتوقع أن يصدر ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية تحذيرًا للأندية من مستويات الديون الخطيرة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء القارة.

كما ستجرى المزيد من المحادثات حول نموذج التوزيع المالي الجديد للبطولات الأوروبية بعد عام 2024.

وتسعى الأندية الأصغر حجمًا إلى الحصول على حصة أكبر، في حين أن الأندية في القمة ستريد المزيد أيضًا، بحجة أنها تدفع الفائدة وبالتالي الإيرادات.