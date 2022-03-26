"أراهن على كل شيء أن ريال مدريد يملك توقيع مبابي وهالاند"

أكد فيسنتي مونتيس المحامي الذي قاد عملية نقل لويس فيجو من صفوف برشلونة إلى ريال مدريد أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي قد يكون قد حصل على توقيع الثنائي كيليان مبابي وإرلينج هالاند بالفعل.

جاء هذا بحسب ما ذكر في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "ماركا"، وأكد خلالها أن بيريز يملك الإمكانيات لفعل ذلك.

وقال مونتيس: "أنا أعرف بيريز جيدًا، وأراهن على كل شيء أنه حصل على توقيع كيليان مبابي بالفعل لصالح ريال مدريد".

وأكمل: "لو وقع مبابي على أي عقد مع باريس سان جيرمان فلن يستطيع الرحيل، فالدوري الفرنسي لا يسمح بوجود الشروط الجزائية".

وأضاف: "لو قام بيريز بتوقيع عقد مع وكيل هالاند خلال فترة الانتخابات فيستطيع أن يجعله رسميًا الآن بما أنه رئيس للنادي".

وأردف: "ليست تلك المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، لقد كان عقد فيجو مع بيريز بنفس الوضع، ولم يصبح رسميًا إلا بعدما فاز بالانتخابات".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد احتل صدارة الأندية الإسبانية في جدول الرواتب الصادر من رابطة الأندية.