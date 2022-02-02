"أراد شرائي مرتين لكن لم يحترمني قط" .. شفاينشتايجر يهاجم مورينيو مجددًا

تحدث اللاعب المعتزل الألماني باستيان شفاينشتايجر عن الأذى الذي سببه له مدربه السابق جوزيه مورينيو، عندما كان لاعبًا في صفوف فريق مانشستر يونايتد.

وصل شفاينشتايجر من بايرن ميونخ في عام 2015 إلى مدينة مانشستر وهو أسطورة بلا منازع في اللعبة، بعد أن فاز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم.

ولكن العلاقة بينه وبين جوزيه لم تكن صحية، بل كانت على النقيض، ويبدو أن شفاينشتايجر لم ينس ما فعله به مورينيو بل أراد أن يخرج الكواليس إلى النور.

وتحدث اللاعب السابق للشياطين الحمر عبر "UTD Podcast" معبرًا عن حزنه وألمه في تلك الأيام التي قضاها في صفوف الفريق.

ماذا قال باستيان شفاينشتايجر عن مورينيو؟

قام جوزيه مورينيو بمنع باستيان شفاينشتايجر من دخول غرفة تبديل ملابس الفريق الأول لمانشستر يونايتد في عيد ميلاده وأجبر لاعب خط الوسط على التدرب مع فريق تحت 23 عامًا.

وعبر اللاعب عن ذلك الأمر قائلًا:

"كان الأمر غريبًا جدًا في عيد ميلادي، لقد أتيت إلى غرفة استبدال الملابس، لكن بعد ذلك أخبرني أحدهم أنه غير مسموح لي بالدخول، واضطررت إلى الانتقال إلى غرفة فريق الرديف على أن ألعب معهم بعد ذلك".

وأضاف: "لقد تأذيت للغاية لأنه لم يكن أحد يتحدث معي. ثم تحدثت مع مورينيو حول هذا الأمر وشرح لي شيئًا لم أفهمه حقًا وكان يتعلق بالإصابة الثانية التي تلقيتها".

بطل كأس العالم 2014 أوضح: "إصابتي الأولى تلقيتها في الموسم قبل الانضمام لصفوف مانشستر وتم معالجتي من قبل القسم الطبي في يونايتد، ثم في حصة تدريبية بسيطة، أصبت بنفس الإصابة، لذا سألت لويس فان خال مدرب الفريق آنذاك إذا كان بإمكاني تلقي العلاج في ألمانيا لأن بطولة يورو في عام 2016 اقتربت، وتم الاتفاق على ذلك".

وواصل: "لذلك فعلت ذلك، كنت لائقًا، ولعبت في بطولة يورو، وكنت أتطلع إلى القدوم إلى يونايتد للعب مع مورينيو الذي أراد بالفعل شرائي مرتين مع إنتر ميلان في عام 2010 ثم في وقت لاحق في ريال مدريد."

ماذا عن مشاركات باستيان شفاينشتايجر وعن رأي مورينيو في احترافيته؟

بالكاد ظهر شفاينشتايجر تحت قيادة مورينيو، وحتى أنصار أولد ترافورد شعروا بالحيرة من معاملته، وعلى الرغم من ذلك فلم يغير الأمر من قناعات المدرب البرتغالي.

فعندما ظهر متوسط الميدان الألماني في نهاية موسم 16/ 17 لأول مرة، بعيدًا عن مقاعد البدلاء ضد وست هام يونايتد في كأس كاراباو، استُقبل استقبالًا مذهلاً من جماهير الشياطين الحمر.

يقول اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا إن مورينيو كان يعتقد أنه غير محترف بسبب علاجه في الخارج ولا يريد صنع أي علاقة معه.

وتابع: "بالطبع كان لدي الكثير من الاحترام له (مورينيو) لكني لم أفهم الموقف، لماذا لم يسمح لي بالتدريب واللعب مع الفريق الأول؟ لأنه كانت هناك بعض الآراء المختلفة عن كوني غير محترف وهذا غير صحيح لأنني أظهرت عكس ذلك لاحقًا، وكنت أتدرب دائمًا مع الأطفال أو بمفردي".

وحقق شفاينشتايجر كأس الاتحاد الإنجليزي مع يونايتد وانضم إلى فريق شيكاغو فاير في الدوري الأمريكي عام 2017 قبل اعتزاله في عام 2019.

وعلى الرغم من رحيله عن الشياطين الحمر، حصل شفاينشتايجر أيضًا على ميدالية الدوري الأوروبي الذي حققه مورينيو في عام 2017.

جدير بالذكر أن جوزيه مورينيو يتولى الآن تدريب فريق روما الإيطالي.

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