ادعى أنّه زميل ميسي في باريس سان جيرمان فاعتقلته السلطات!

اعتقلت السلطات الفرنسية أحد الأشخاص الذي ادعى أنّه يلعب في صفوف باريس سان جيرمان لأجل التهرب من دفع غرفة الفندق.

وروت Ouest-France قصة غريبة وقعت في مدينة ليزيو الفرنسية حينما حاول أحد الأشخاص متابعة مباراة في بطولة للشباب ثم قرر المكوث في أحد الفنادق لمدة يومين.

وقد تم اعتقال هذا الشخص وحُكم عليه بالسجن لمدة شهرين من محكمة ليزيو يوم 28 أبريل الماضي.

ماذا حدث؟

في 14 ديسمبر 2021، حضر أحد الأشخاص مباراة في بطولة كأس جامبرديلا للشباب بين باريس سان جيرمان وفريق ليزيو.

وبعد حضور صاحب الـ28 عامًا للقاء ومتابعة المواجهة، لاحت له فرصة قضاء ليلتين في فندق نورمان، إلا أنّه لم يمتلك المال الكافي لسداد الفاتورة وهو ما دفعه للاحتيال.

فحينما جاءت الفاتورة النهائية، ادعى هذا الشخص أنّه زميل ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان وأحد اللاعبين داخل النادي ومنح الفندق رقمًا وهميًا ذكر أنّه لوكيل أعماله لكي يسوي مسألة دفع الفاتورة.

ولكن إدارة الفندق اكتشفت الخدعة ونجحت في التحفظ على هذا الشخص وتغريمه 227.40 يورو.

واكتشفت المحكمة أنّ هذا الشخص سبق ولديه 12 إدانة قانونية في جرائم سابقة وهو ما أدى إلى سجنه لمدة شهرين.

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