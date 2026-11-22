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ظهرت تقارير عن نيكولاس بيبي في إسبانيا مساء الأحد. وغاب مهاجم فياريال عن خمس مباريات في أكتوبر بعد خضوعه لجراحة في العين، ربطتها تلك التقارير بكسوف الشمس في 12 أغسطس. ويؤكد فياريال أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة.

أمكن رؤية كسوف الشمس في مناطق واسعة من العالم، لكن رؤيته كانت أوضح ما تكون في إسبانيا. وأفادت DAZN بأن بيبي لم يستطع مقاومة النظر إليه مباشرة من دون نظارات خاصة في ذلك اليوم.

وبحسب تقرير الشبكة، كانت لنظره إلى الكسوف من دون نظارات واقية عواقب وخيمة، واضطر بسبب ذلك إلى الخضوع لجراحة في العين.

وشارك بيبي في جميع المباريات تقريبًا بعد 12 أغسطس، وغالبًا ما بدأ أساسيًا. كما ساهم بانتظام بالأهداف والتمريرات الحاسمة مع ناديه ومنتخب بلاده، كوت ديفوار.

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لكن بيبي غاب على نحو مفاجئ أمام ريال مدريد في 10 أكتوبر. وقال فياريال حينها إنه يخضع لجراحة في العين كان قد خطط لها قبل وقت طويل.

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وغاب أيضًا عن المباريات الأربع التالية، قبل أن يلعب 90 دقيقة في مباراة عودته بكأس ملك إسبانيا. وبحسب DAZN ، كان غيابه ناجمًا عن تصرف متهور من اللاعب الإفريقي، ما دفع فياريال إلى إصدار بيان آخر.

وكتب النادي صاحب المركز العاشر في الدوري الإسباني: «ردًا على التقارير الأخيرة في وسائل إعلام مختلفة، يود نادي فياريال توضيح أن الادعاءات التي تربط جراحة عين نيكولاس بيبي بمشاهدة كسوف الشمس عارية تمامًا من الصحة».

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واختتم فياريال بيانه: «كان موعد الجراحة محددًا سلفًا لأسباب لا علاقة لها إطلاقًا بهذا الحدث. ويدعو النادي إلى تحري الدقة والمسؤولية عند تناول الأمور المتعلقة بصحة لاعبيه».

ولم يكن لدى بيبي وفياريال الكثير ليحتفلا به على أرض الملعب أيضًا. ففي كامب نو، كان الفريق في طريقه لتحقيق الفوز. وظل فياريال متقدمًا 2-0 لفترة طويلة بفضل هدفين مبكرين، لكنه خسر في النهاية 3-2. ودخل بيبي قبل ربع ساعة من النهاية، بينما كان فريقه متأخرًا 3-2.