إدارة ريال مدريد "غاضبة" من أنشيلوتي وقد تطيح به بسبب باريس!

أثار أداء ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان، غضبًا كبيرًا لدى مسؤولين بارزين داخل النادي الملكي، وتحديدًا من المدرب كارلو أنشيلوتي.

وعجز ريال مدريد عن صناعة أي خطورة تذكر على باريس، في مقابل وابل من الهجمات انتهى بهدف لكيليان مبابي بملعب حديقة الأمراء.

الطريقة التي ظهر بها الريال وكيف كان ضعيفًا إلى حد كبير تسببت في استياء من المسؤولين وتفكير فيما قد يحدث بالمستقبل.

هذا ما ذكرته شبكة "ESPN" التي أشارت إلى انتقادات كثيرة تعرض لها أنشيلوتي لأفكار الضعيفة بأرض الملعب وفارق المستوى الكبير الذي ظهر.

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يُضاف إلى ذلك أن التعامل مع مبابي من خلال داني كارباخال لم يكن ناجحًا، وهو ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للمدرب الإيطالي وكذلك اللاعب.

هناك شكوك كثيرة في قدرة الميرينجي على العودة في مباراة الإياب، خصوصًا مع غياب كاسيميرو وفيرلاند ميندي للإيقاف.

كل هذه المعطيات من شأنها أن تضع مستقبل أنشيلوتي على المحك، لا سيما وبعد الخروج من كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بيلباو منذ أسبوعين.

نهج أداء ريال مدريد بات متراجعًا على عكس بداية الموسم، الفريق لم يقنع أيضًا في أغلب المباريات الكبرى.

بالنهاية، الفرصة ستكون سانحة أمام أنشيلوتي للرد على كل الانتقادات من خلال مباراة البرنابيو، أما الخروج، فسيزيد من موقفه بالعاصمة الإسبانية، صعوبة.