إدارة الهلال تجتمع بجارديم وبيريرا بسبب مشادة الديربي

قام فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي، عقد اجتماعًا مع البرتغالي ليوناردو جارديم، قبل تدريب الفريق أمس الجمعة.

وجاء هذا الاجتماع بعد خسارة الفريق بهدفين مقابل لاشيء، أمام النصر في المواجهة المؤجلة من الجولة الثامنة لدوري كأس الملك أمير محمد بن سلمان.

صحيفة "الرياضية" السعودية، أكدت أن الاجتماع جاء لمناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة وأسباب السقوط في الديربي.

وفي سياق متصل اجتمعت إدارة النادي كذلك مع البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب وسط الفريق على هامش جلسة جارديم.

ويأتي ذلك للحديث عن رد فعل بيريرا تجاه المدرب البرتغالي، وقيامه بتوبيخه والاعتراض على قراره بعد تبديله في الشوط الثاني لمواجهة النصر.

وشددت إدارة النادي السعودي على بيريرا، باحترام جميع اللاعب قرارات الجهاز الفني وتقبلها دون التصرف بهذه الطريقة.

يذكر أن الهلال يحتل المركز الرابع بجدول الدوري السعودي بـ21 نقطة، بفاررق 5 نقاط عن الاتحاد المتصدر.