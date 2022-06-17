أخيرًا .. ريال مدريد يتخلص من يوفيتش ويدفع نصف راتبه

سيتجه نحو الدوري الإيطالي

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني، من التخلص من لاعبه لوكا يوفيتش إلى الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعتبر المهاجم الصربي فائضًا عن حاجة المدرب كارلو أنشيلوتي، بسبب هبوط بنزيما وابتعاده بشكل واضح عن المنافسة مع كريم بنزيما.

وهو ما دفع إدارة النادي للبحث عن فرصة لرحيله بالميركاتو الصيفي الحالي، لتكون وجهته القادمة هي إيطاليا.

وقال الصحفي الإيطالي "أندريا جياناتاسيو" إن فيورنتينا هو الأقرب للحصول على خدمات اللاعب خلال هذا الصيف.

وأوضح أن المحادثات تشير إلى الاقتراب من صفقة محتملة بانضمام الصربي إلى صفوف فيورنتينا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ومن جانبه قال موقع "Butasport" الصربي إن الاتفاق قد تم بالفعل بين جميع الأطراف لانضمام يوفيتش للفريق الإيطالي.

وأكد أن ريال مدريد سيتكفل بنصف راتب يوفيتش مع فريقه الجديد، بينما يقوم فيورنتينا بدفع النصف المتبقي لتسهيل الصفقة.

جدير بالذكر أن يوفيتش البالغ من العمر 24 سنة، سجل هدفًا وحيدًا وصنع 3 في 19 مباراة مع ريال بكل البطولات الموسم الماضي.

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