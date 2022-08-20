أخيرًا .. الكشف عن موعد إعلان الهلال عن "الهوية الجديدة"

تعرف على موعد الإعلان عن هوية الهلال الجديدة

بعد طول انتظار من جانب جماهير الهلال، تم الإعلان عن موعد تدشين الهوية الجديدة لنادي الهلال، وذلك بعد أن تم الإعلان في وقت سابق عن إجراء تغيير فيها.

ماهي تفاصيل الثورة التي ستحدث بخصوص "هوية الهلال" الجديدة؟

وكشفت صحيفة "الرياضية" خلال شهر يوليو الماضي، أن الهلال عازم على توحيد هويته في كل الألعاب، وأن تحمل قمصان النادي نفس الشعار بكل الرياضات والمنافسات.

واتفقت الإدارة مع شركة “S team”، الشريك الحصري لقطاع الملابس والمتاجر في النادي، على تسليم قمصان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الخاصة بالموسم المقبل بهوية النادي الجديدة، التي أُعلن عنها في وقت سابق.

وبحسب التقرير، تواصلت الإدارة مع ثلاث شركات عالمية متخصصة في مجال تصميم الشعارات لتصميم عدة شعارات واختيار الأنسب منها. "اقرأ المزيد من التفاصيل"

ما هو موعد إعلان الهلال عن الهوية الجديدة؟

قام نادي الهلال بإزالة الشعار الخاص به من جميع حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، استعدادًا للإعلان عن الهوية الجديدة.

ومن جانبها، أعلنت قناة "روتانا خليجية"، عن موعد الكشف عن هوية نادي الهلال الجديدة، وذلك عن طريق فاعلية عنوانها "عينك على الهلال".

القناة نشرت فيديو تشويقي قصير، عنوانه "عينك على الهلال، انتظرونا غدًا الإثنين 22 أغسطس على شاشة روتانا خليجية وLBC ، الساعة 8:00 مساءً".