أخيرًا اقتنعوا بضرورة إيجاد بديل بنزيما .. مهاجم إسبانيول ينتظر ريال مدريد

هل يدخل الملكي سوق الانتقالات متأخرًا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد قد يدخل سوق الانتقالات من أجل الحصول على خدمات اللاعب جديد في الهجوم.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن النادي الملكي يرى في راؤول دي توماس مهاجمهم السابق ولاعب إسبانيول الحالي الخيار المناسب.

وبحسب ما أكدت الصحيفة فاللاعب يملك عدة عروض في الوقت الحالي، لكنه يفضل انتظار ريال مدريد قبل التفكير في أي خطوة أخرى.

اللاعب يغيب عن تحضيرات إسبانيول في الموسم الجديد حتى الآن، والرواية الرسمية أنه يخضع لبرنامج خاص للياقة ليلحق ببقية أعضاء الفريق عقب تخلفه لمدة عشرة أيام عن الجميع.

الرغبة الأولى للنجم صاحب الـ 27 عامًا هي العودة إلى ناديه الأول الذي خرج من صفوف ناشئيه وهو ريال مدريد.

في الوقت نفسه يسعى ريال مدريد لإيجاد بديل للفرنسي كريم بنزيما هداف الفريق في الموسم الماضي، حال تعرض لأي إصابة أو غاب لأي سبب.

جدير بالذكر أن عمر بنزيما حاليًا ٣٤ عامًا وسيتم الـ ٣٥ في ديسمبر المقبل، ولن يكون أمامه العديد من السنوات في قيادة هجوم الملكي.