أخيرًا .. إريكسن يعانق الكرة من جديد ضد نيوكاسل!

شارك النجم الدنماركي كريستيان إريكسن في مواجهة فريقه الجديد برينتفورد ضد نظيره نيوكاسل في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

ولم يخض إريكسن أي مباراة رسمية منذ الأزمة القلبية التي داهمته في يورو 2020 مع منتخب الدنمارك في مباراة فنلندا.

إريكسن شارك كبديل في الدقيقة الـ 52 من عمر المواجهة على أمل أن يغير من نتيجتها التي لم تكن لصالح فريقه.

وكانت نتيجة المواجهة تشير لتقدم الضيوف نيوكاسل بهدفين نظيفين عندما لعب النجم الدنماركي في بداية الشوط الثاني.

إريكسن وصل إلى برينتفورد بعدما بات لعبه في إيطاليا مستحيلًا إثر تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب له، مما يخالف القانون هناك.

وعانى برينتفورد من طرد في الدقائق الأولى من عمر المواجهة بعدما تلقى خوان داسيلفا بطاقة حمراء مباشرة.

جدير بالذكر أن فريق برينتفورد يحتل في الوقت الحالي المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة.