"أخطاء الحكام لصالح الهلال والنصر دومًا، لماذا لم يستفد منها الأهلي مثلًا؟"

أبدى الناقد الرياضي علي معيض اندهاشه من صب أخطاء الحكام في الدوري السعودي دومًا لصالح فريقي الهلال والنصر، مبديًا دهشته من عدم استفادة الأهلي من تلك الأخطاء في العقود الأخيرة.

الأهلي طالب بالحصول على ركلتي جزاء خلال مواجهة النصر يوم أمس في الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد أكد خبراء التحكيم صحة قرار الحكم البرتغالي عدم احتسابهما في اللقاء الذي انتهى لصالح الفريق العاصمي 2-1.

ماذا قال معيش عن أخطاء الحكام والهلال والنصر والأهلي؟

الناقد الرياضي تحدث في برنامج الحصاد الرياضي مؤكدًا قبوله بمبدأ أن أخطاء الحكام جزء من كرة القدم، لكن أبدى استغرابه في نفس الوقت من استفادة فريقين فقط منها.

إذ قال "أخطاء الحكام جزء من اللعب، لكن لماذا لا تصب سوى لصالح فريقين محددين؟ إذ لا أذكر أبدًا أن الأهلي استفاد في العقود الأربعة الأخيرة من أخطاء الحكام، ولا أذكر أنه تُوج ببطولة ما بفضل أخطاء التحكيم، ولم يظهر أي حكم يقول أنه أخطأ لصالح الأهلي".

أضاف "أذكر تصريحًا للحكم السابق عمر مهنا، وقد عمل لمدة 8 سنوات تقريبًا في لجنة الحكام، قال فيه أن الهلال ثم النصر هما أكثر فريقين استفادا من أخطاء الحكام خلال فترته، مما يعني أن الأهلي لم يستفد من "ذلك الجزء من اللعبة" الذي هو أخطاء الحكام".

وأتم "غياب الأهلي عن البطولات في بعض الفترات أراه بسبب التحكيم، والذي يُحاول بعض الأحبة من إعلامي الأندية الأخرى تجميله بالقول أنه جزء من اللعبة، من سوء حظ الأهلي أن ذلك الجزء من اللعبة لم يكن في صالحه".

كيف كانت مسيرة الأهلي في الدوري حتى الآن؟

الفريق الجداوي يعيش وضعًا كارثيًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي 2021-2022، إذ لعب 13 مباراة لم يفز سوى في 3 وخسر 4 وتعادل في 6، وقد سجل لاعبوه 15 هدفًا واستقبلوا 16.

الأهلي يتواجد حاليًا في المركز التاسع بـ15 نقطة، لكنه مرشح للتراجع أكثر للخلف بعد اكتمال لعب الأسبوع الـ13 والمباريات المؤجلة من الدوري.

الأهلي لم يُحقق لقب الدوري السعودي منذ تُوج بالثنائية المحلية، الدوري والكأس، موسم 2015-2016، وقد ألحقهما بالسوبر السعودي في افتتاح الموسم التالي وكان ذلك آخر ألقاب الفريق.

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