"أخشى الزواج" .. شاكيرا تكشف أسرار علاقتها مع بيكيه

كشفت المطربة الكولومبية شاكيرا عن السبب الذي يمنعها حتى الآن من زواجها بلاعب نادي برشلونة جيرارد بيكيه.

وتعد علاقة بيكيه وشاكيرا من أكثر العلاقات استقرارًا في ساحة كرة القدم، حيث التقيا خلال كأس العالم التي فازت بها إسبانيا في 2010، وهم على علاقة منذ ما يقرب من 12 عامًا ولديهما طفلان معًا، ساشا وميلانو.

وتحدثت شاكيرا بنفسها عبر بودكاست "Planet Weird"، لتوضح السبب الحقيقي وراء تأخر زواجها من لاعب كرة القدم الإسباني.

على الرغم من كون شاكيرا وبيكيه من ضمن الشخصيات المشهورة في عالم كرة القدم والغناء، إلا أن المطربة الكولومبية كانت تتحدث بشجاعة عن وجود خلافات بينها وبين اللاعب.

كما أنها كشفت أيضًا عن سبب عدم زواجهم حتى الآن، موضحة أن فكرة الزواج تخيفها بعض الشيء.

وقالت شاكيرا: "فكرة الزواج تخيفني، لا أريده أن يتوقف عن رؤيتي كفتاته".

وواصلت: "إنها مثل تلك الفاكهة المحرمة، أفضل أن اجعله يقظًا واعتقد أن كل شيء ممكن اعتمادًا على سلوكه".

بصرف النظر عن هذا، فإن أكثر ما يثير غضب جيرارد بيكيه بشأن شاكيرا هو اختلاف وجهات النظر حول فكرة الزواج.

حيث ترى شاكيرا أن بيكيه عقله منظم على هذا النحو، فيما تشعر هي بالخوف من تلك الخطوة.

جدير بالذكر أن اللاعب الكتالوني يستعد مع فريقه لمباراة أوساسونا في الجولة ال 28 من بطولة الدوري الإسباني يوم الأحد.

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