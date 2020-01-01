أخبار برشلونة: برشلونة يستهدف مدافع اشبيلية وجريزمان ينال رقمه المفضل

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 12 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 12 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار انتقالات اليوم السبت 12 سبتمبر 2020

صفقة جديدة محتملة لبرشلونة

حوَّل برشلونة انتباهه إلى جوليس كوندي مدافع اشبيلية أثناء تطلعهم إلى تعزيز خط الدفاع، وفقًا لتقرير موندو ديبورتيفو.

يراقب أيضًا ريال مدريد مدافع إشبيلية البالغ من العمر 21 عامًا، لكن فريق النادي الكتالوني يمكن أن يتخذ خطوة من أجله لأنه يناسب المظهر الذي يبحثون عنه.

لماذا تم تأجيل المباراة الأولى لبرشلونة وريال مدريد

لن يشارك ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الأولى من المباريات بسبب إنهاء موسميهما في وقت متأخر.

شارك الفريقان في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، حيث خرج النادي الملكي من دور الـ16 بينما وصل برشلونة إلى دور الثمانية.

يبدأ النادي الكتالوني أول مبارياته في الليجا ضد فياريال يوم الأحد 27 سبتمبر في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

برشلونة يفكر في استعارة لاعب أرسنال

يقال إن ظهير أرسنال هيكتور بيليرين ينظر إليه كخيار إعارة من قبل برشلونة ، يُنظر إلى الظهير الأيمن الإسباني كخيار محتمل لحل مشكلة الظهير الأيمن للبلوجرانا.

حاليًا لا يبدو أن النادي الكتالوني ينظر إلى نيلسون سيميدو على أنه الحل لهذه المشكلة.

تابع برشلونة إجراءات بيليرين، وهذه المرة قد يكون على سبيل الإعارة.

لا يستطيع النادي الآن في ظل الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا تحمل تكلفة بيليرين عند تقييمه البالغ 30 مليون يورو، بذا فإن استعارته لموسم مع امكانية الشراء حتي تتحسن الأوضاع المالية للنادي الكتالوني.

"انا حقًا غير مهتم" دي بروين يعلق على فشل صفقة ميسي

كان ميسي مستعدًا تمامًا لمغادرة برشلونة وكان من المقرر أن يلتقي بيب جوارديولا في السيتي قبل أن تتغير الاوضاع. سيبقى النجم الأرجنتيني في برشلونة للسنة الأخيرة من عقده وسُئل دي بروين عن ردة فعله على الأخبار التي كان مانشستر سيتي هو المرشح لها للوصول إلى ميسي.

علق دي بروين "حتى لو كان سيدفع له مبلغًا كبيرًا من المال، فسنسترده بالكامل بطريقة معينة. لذلك استطعت أن أفهم قرار (المحاولة) في هذا الصدد. بشأن عملية النقل المحتملة".

ولكن كان لديه رد صريح. قال: "أنا حقًا لا أهتم، لو كان ليأتي فسيساعدنا ذلك لأنه بالنسبة لي كان أفضل لاعب على الإطلاق".

جريزمان يحصل على رقم 7 بعد إعلان نجم الـ NBA

سيشعر نجم أتلتيكو مدريد السابق بمزيد من الراحة في ملعب الكامب نو هذا الموسم حيث سيرتدي رقم قميصه المألوف

حصل أنطوان جريزمان أخيرًا على قميص برشلونة رقم 7 الذي أراده منذ اليوم الأول من مسيرته مع النادي الكتالون، واصفًا إياه بأنه "شرف".

تم الإعلان عن تبديل الرقم من قبل النادي على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو يظهر فيه نجم فريق بروكلين نتس كيفن دورانت يفتح صندوقًا يحتوي على قمصان برشلونة رقم سبعة باسمه واسم جريزمان.