اختيار السومة قائداً للمنتخب السوري في كأس آسيا
ماجد جزر فيسبوك تويتر
قرر المدير الفني الألماني بيرند شتانجه، مدرب المنتخب السوري، منح شارة القيادة في المباراة الأولى بكأس آسيا 2019 لهداف الفريق عمر السومة.
وتنطلق بطولة كأس آسيا 2019 مساء اليوم بمباراة الإمارات والبحرين، وتستمر البطولة حتى يوم 1 فبرير.
نسور قاسيون سيواجهون منتخب فلسطين في أول مباراة لهم في هذه البطولة غداً في أولى جولات المجموعة الثانية، فيما سيتصادم في المباراة الأخرى منتخبا الأردن وأستراليا.
وعلى الرغم من تواجد لاعبين أكبر سناً من عمر السومة، إلا أن المدير الفني للمنتخب السوري قرر منحه شارة القيادة.
صباح #آسيا_مع_جول 😍
📢 افتتاح #كأس_آسيا2019
▪️ الإمارات 🆚 البحرين
📍 أبو ظبي
🏟️ ستاد مدينة زايد الرياضية
⏰ السابعة مساءً بتوقيت مكّة المكرمة
كونوا في الموعد 🙌 pic.twitter.com/6A16HOnvoT — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 5, 2019
وتنتظر جماهير الكرة السورية تقديم مستوى خاص من السومة خاصة وأنه يمتلك إمكانيات فنية أكثر من رائعة في الجانب الهجومي.