"اختياري للهلال دمر مسيرة أخي مع النصر، حاول مراوغتهم لكنه فشل"

كشف سامي الجابر عن أسرار انضمامه للهلال وقتما كان شابًا، وكيف أثر ذلك على مسيرة أخاه مع النصر، وذلك خلال حديثه لبرنامج "اللقاء من الصفر" اليوم الجمعة.

الجابر حظي بمسيرة مذهلة مع الهلال والمنتخب السعودي، ويُصنف أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم السعودية وأعظم هدافي آسيا والمنطقة العربية، وقد تحدث عبر قناة "MBC" عن الأزمة الصحية التي هددت حياته وقدرته على الحركة حين كان في عامه الـ11.

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الجابر أكد أن نادي الشباب كان أول من فاوضه للانضمام إليه، مشيرًا إلى أنه اجتمع مع الأمير خالد بن سعد رئيس النادي آنذاك وعُرض عليه سيارة هوندا ومبلغ مالي لكنه طلب مهلة للنقاش مع والده.

وتابع حول أسرار انضمامه للهلال وتأثير ذلك على أخيه "أبي أراد مني أن أنضم للنصر لأكون بجانب أخي حتى يُحافظ علي ويحميني، ولكني رفضت وأصررت على الانضمام للهلال، حاول أبي إرغامي على القميص الأصفر وكان مسؤولو النادي عندنا يوميًا لكني كنت أرفض دومًا وأتمسك بخياري حتى نجحت في النهاية وسجلت في الهلال".

"غضب مسؤولو النصر وقالوا لأخي "كيف ينضم أخاك للهلال؟"، وقد حاول مراوغتهم بالقول "سامي مريض بالقلب"، ولكن محاولته تلك لم تنجح وأعتقد أن انضمامي للهلال ساهم في تدمير مسيرة أخي مع النصر".

يُشار إلى أن الجابر شغل عدة مناصب في الهلال بعد اعتزاله كرة القدم، أبرزها المدير الفني والرئيس، وقد خاض تجربة تدريبية أخرى في نادي الشباب لم يُكتب لها النجاح.