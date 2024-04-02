اختيارات مفاجئة .. كاسترو يستقر على بديلي بروزوفيتش ويحيى خلال مواجهة النصر وأبها

النصر يُواجه أبها مساء اليوم

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استقر لويس كاسترو المدير الفني للنصر على بديلي لاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش والظهير الأيمن أيمن يحيى خلال مواجهة أبها مساء اليوم في الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

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بعثة النصر وصلت جنوب السعودية بالفعل استعدادًا لخوض اللقاء، وقد غاب عنها سلطان الغنام وعبد الله الخيبري رغم تواجدهما في التدريبات الجماعية مؤخرًا، إذ فضل المدرب منحهما المزيد من الوقت للتعافي واستعادة الجاهزية.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن خيارات مفاجئة للمدرب البرتغالي بشأن بديل أيمن يحيى المنضم للمنتخب الأولمبي السعودي، حيث فضل كاسترو استخدام نواف بوشل بدلًا من علي لاجامي خياره الدائم في مثل تلك الحالات والذي سيتواجد على دكة البدلاء.

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كاسترو استقر كذلك على تواجد عبد الله الصليهم أساسيًا في الوسط بدلًا من النجم الكرواتي، حيث سيلعب بجانب أوتافيو وسامي النجعي.

يُشار إلى أن النصر يتواجد ثانيًا في جدول ترتيب دوري روشن بفارق 12 نقطة عن الهلال في الصدارة.

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