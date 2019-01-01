اختيارات برانكو إيفانكوفيتش لمعسكر الإعداد تُثير حيرة جماهير الأهلي

قائمة المدرب الكرواتي ضمت أسماء غير متوقعة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الأهلي السعودي وجود حالة جدل بين الجماهير بسبب القائمة النهائية للاعبين المختارين من قبل الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب الفريق الجديد.

بعثة النادي الأهلي طارت إلى النمسا، من أجل البدء في معسكر خارجي تحضيرًا للموسم الجديد، وسط جدل جماهيري حول الأسماء التي تم استبعادها من القائمة وأخرى تم ضمها.

قائمة المدرب الكرواتي ضمت أسماء غير متوقعة واستبعدت أخرى كان يراها الجميع أنها لم تأخذ فرصتها كاملة.

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أبرز الأسماء التي اعترضت جماهير الراقي على عدم وجودها هي اللاعب الشاب أيمن الخليف والذي كان أحد الأوراق الرابحة مع مدربين الفريق الموسم المنتهي.

وشملت أسماء المستعدين كل من : "يحيى القرني وأحمد الرحيلي وعلي عواجي وأحمد الزين وعلي الزبيدي وكلاوديو بايزا اللاعب التشيلي وأيمن الخليف وعبد الله مجرشي ومحمد الزبيدي وعبد العزيز الشهراني وفيصل دارسي".

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يُذكر أن تقارير مقربة من إدارة الهلال أشارت إلى أنه سيتم إعارة العدد الأكبر منهم بعد وصول عدد من العروض لأبرز الأسماء.