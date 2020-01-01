اختطاف نجم منتخب نيجيريا بسبب "ريمونتادا" سيراليون واللاعب يهرب

كريستيان أوبودو نجم منتخب نيجيريا يتعرض للاختطاف من جديد بعد تعادل منتخب بلاده أمام سيراليون.

تعرض اللاعب كريستيان أوبودو نجم المنتخب النيجيري لعملية اختطاف يوم الأحد بعد تعادل منتخب بلاده في لقاء تصفيات كأس الأمم الإفريقية أمام نظيره سيراليون.

وتم الإفراج عن اللاعب بعد عملية الخطف بساعات قليلة، بحسب ما أكد في تصريحات صحفية، حيث أوضح أنه لم يتعرض للأذى البدني.

وقال اللاعب: "كان الأمر غير مريح إطلاقًا، احتجزوني في سيارة حارة لعدة ساعات، وأخبروني إنهم خسروا الكثير من الأموال في المراهنة على تسجيل نيجيريا في الشوط الثاني من مباراة سيراليون".

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وأضاف: "لم أتعرض للأذى ولم يقوموا بتهديدي لكنني لا أفهم السبب خلف قيام أحدهم بمثل تلك التصرفات وجعلي أمر بتلك اللحظات من جديد".

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وأكمل: "حاولت أن أجري حديثًا معهم لأفهم ما الذي قمت به، فأخبروني أن أسكت وقالوا لي إنني سأتعرض للقتل لو تحدثت من جديد".

وخرج المتحدث الرسمي للشرطة وقال: "تم خطف أوبودو في حوالي الخامسة مساءً، وكان رفقة صديقته وكلاهما توقفا في الطريق من أجل شراء بعض الموز".

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وأضاف: "لقد كانت عملية سرقة أكثر منها خطف، لقد أخذوهم لمكان بعيد وسحبوا الأموال من ماكينة صراف آلي بعد ذلك تركوهم".

جدير بالذكر أن تلك هي المرة الثانية التي يتعرض فيها اللاعب نفسه للخطف، بعدما كان قد مر بنفس الموقف في عام 2012.