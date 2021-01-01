اختبار قوي لبيراميدز ومواجهات عربية شرسة .. قرعة كأس الكونفدرالية 2021

تعرف على نتائج قرعة دور الـ32 مكرر بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

أجريت قرعة دور الـ32 مكرر من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية مساء اليوم الجمعة، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بحضور 32 ناديًا مشاركًا بالبطولة القارية.

وجاءت الفرق المشاركة بالقرعة كالآتي:

الفرق المتأهلة من الكونفدرالية الفرق القادمة من دوري أبطال إفريقيا بيراميدز (مصر) الرجاء البيضاوي (المغرب) نهضة بركان (المغرب) الصفاقسي التونسي (تونس) النجم الساحلي (تونس) بريميرو دي أوجوستو (أنجولا) شبيبة القبائل (الجزائر) إنيمبا (نيجيريا) وفاق سطيف (الجزائر) جورماهيا (كينيا) أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا) بلاتينيوم (زامبيا) موتيما بيمبي (الكونغو) ناكانا (زامبيا) ساليتاس (بوركينا فاسو) أشانتي كوتوكو (غانا) القطن (الكاميرون) جوانينج جالاكسي (بوتسوانا) الاتحاد البيضاوي (المغرب) جازيل (تشاد) كيجالي (كوت دي فوار) يانج بافالوز (إستواني) ديارف (السنغال) بونجويدي (الجابون) نامونجو (تنزانيا) راسينج (كوت دي فوار) اتحاد المنستير (تونس) الأهلي بنغازي (ليبيا) ناباسا ستارز (زامبيا) سونيديب (النيجر) (ريفرز يونايتد النيجيري - سيلتيك الجنوب إفريقي) ستاد مالي (مالي)

وجاءت نتيجة القرعة كالآتي:

المزيد من الفرق

إنيمبا "نيجيريا" أمام الفائز من مواجهة "ريفرز يونايتد النيجيري وسيلتيك الجنوب إفريقي"

أول أغسطس "أنجولا أمام نامونجو "تنزانيا"

بلاتنيوم ستارز "زامبيا" أمام ديارف "السنغال"

الصفاقسي "تونس" أمام كيجالي "رواندا"

الرجاء "المغرب" أمام اتحاد المنستير "تونس"

نكانا "زامبيا" أمام الاتحاد البيضاوي "المغرب"

بونجويدي "الجابون" أمام ساليتاس "بوركينا فاسو"

جور ماهيا "كينيا" أمام نابسا ستارز "زامبيا"

يونج بافالوز "إسواتيني" أمام النجم الساحلي "تونس"

أشانتي كوتوكو "غانا" أمام وفاق سطيف "الجزائر"

الأهلي بنغازي "ليبيا" أمام موتيما بيمبي "الكونغو"

سونيديب "النيجر" أمام القطن "الكاميرون"

راسينج أبيدجان "كوت ديفوار" أمام بيراميدز "مصر"

ستاد مالي "مالي" أمام شبيبة القبائل "الجزائر"

جوانيجي جلاسكي "بوتسوانا" أمام أورلاندو بايرتس "جنوب إفريقيا"