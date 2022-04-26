اختبار صعب للهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، ومواجهة سعودية تلوح في الأفق

حسمت الأمور تقريبًا في دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء، إذ تم التعرف على هوية 3 متأهلين جدد لدور الـ16 لينضموا إلى الهلال والشباب والدحيل وفولاد خوزستان الذين ضمنوا تأهلهم في الجولات السابقة.

التعاون السعودي لم ينجح في المرور من الدور الأول بعد سقوطه أمام باختاكور الأوزبكي بنتيجة 5-4 بعد مباراة مثيرة للغاية، لكن مواطنه الفيصلي استفاد من النتائج ورافق الهلال والشباب، وقد انضم للمتأهلين شباب الأهلي الإماراتي والريان القطري.

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هوية الفريق الثامن المتأهل لثمن النهائي بقيت معلقة حتى مباريات الغد في ختام دور المجموعات، إذ سيخوض فريقا الوحدات الأردني وناساف الأوزبكي مواجهة مصيرية لحسم المتأهل منهما، ويحتاج الأول للفوز بفارق 3 أهداف على الأقل للتأهل فيما أي نتيجة أخرى ستخدم منافسه.

وحسب نتائج اليوم، تحددت جُل مباريات دور الـ16 لمسار غرب آسيا في دوري الأبطال، وسيخوض الهلال اختبارًا صعبًا أمام شباب الأهلي، ولن تتغير تلك المواجهة إلا لو خسر حامل اللقب أمام الريان يوم غدٍ بفارق 4 أهداف على الأقل، إذ سيتراجع للمركز الثاني في مجموعته وهنا سيكون عليه مواجهة أصعب أمام الدحيل القطري، وهو احتمال يبدو بعيدًا عن أرض الواقع.

وتلوح مواجهة سعودية في الأفق تجمع الشباب مع الفيصلي، وسيُحسم الأمر بناءً على مباريات الغد في المجموعة الخامسة، إذ سيلعب الفريق العاصمي ضد وصيف المجموعة الخامسة والذي هو حاليًا ناساف بفارق نقطة واحدة عن الفيصلي.

الفيصلي سيواجه السد القطري غدًا والفوز سيضمن له الصدارة، وهنا سيلعب ضد فولاد خوزستان، فيما أي نتيجة أخرى قد تُعيده للمركز الثاني وتضعه أمام الشباب في دور الـ16.

الدحيل من المتوقع أن يُواجه مواطنه الريان في قمة قطرية من العيار الثقيل، وقد تتغير تلك المواجهة وتتحول إلى الهلال ضد الدحيل في نهائي مبكر حال تراجع حامل اللقب للمركز الثاني في مجموعته مساء غدٍ.

يُشار إلى أن نادي الاتحاد السعودي كان قد ضمن التأهل للنسخة الجارية من دوري أبطال آسيا باحتلاله المركز الثالث في الدوري السعودي الموسم الماضي، لكن فشله في الحصول على الرخصة الآسيوية أدى لاستبعاده من البطولة ومشاركة التعاون بدلًا منه.