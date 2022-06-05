اختبار جنس وتسمم بمواد كيميائية .. حقيقة ما حدث بين فتيات المغرب وغانا

ما هي حقيقة فضية مباراة غانا والمغرب للسيدات تحت 17 عامًا؟

نجح منتخب سيدات المغرب تحت 17 عامًا في تخطي غانا، والتأهل إلى كأس العالم 2022، وذلك في مباراة شهدت أحداثها الكثير من الجدل.

المغرب يحول تأخره لانتصار ويتأهل للمونديال

تمكن منتخب المغرب من التأهل إلى بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عامًا، بعد الفوز على غانا بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي أقيمت في المغرب.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز المنتخب الغاني بهدفين دون رد، ليقترب من التأهل إلى كأس العالم 2022.

وفي مباراة العودة التي أقيمت في ملعب مولاي حسن، نجح المنتخب المغربي في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمغرب.

كورونا واختبارات تحديد جنس ورش مواد كيميائية

عبر مسؤولو المنتخب الغاني عن غضبهم بعد الخسارة، حيث أكدوا على أنه الاتحاد الإفريقي أعلن إصابة 5 لاعبات بفيروس كورونا، بالرغم من إجراء اختبارًا قبل السفر إلى المغرب.

هذا بالإضافة إلى تعرض بعض اللاعبات إلى اختبارات وصفت بـ"غير المريحة" للتأكد من جنسهم، بأنهم إناث وليس ذكور، بالإضافة إلى عدم السماح للفريق بالتدريب على الملعب المستضيف للمباراة.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الغاني للسيدات على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه لاعبات المنتخب الغاني، يجلسن على أرض الممر المؤدي إلى غرفة الملابس الخاصة بهم.

المنتخب الغاني أكد على أن غرفة الملابس الخاصة بهم، تم رشها بمواد كيميائية، تسببت في عدم قدرة اللاعبات على الدخول للغرفة، وهو ما اضطرهم لتواجدهن بهذا الشكل غير اللائق.

ما هي حقيقة ادعاءات غانا؟

كشف كولينز أكينيو، الصحفي المختص بالكرة الأفريقية، عن حقيقة الإدعاءات التي خرج بها مسؤولي غانا، بإصابات كورونا غير المنطقية، والكشف على جنس اللاعبات، والمواد الكيميائية.

أكينيو أكد على أن الاتحاد الإفريقي هو من قام بكشف المنشطات، وتم الكشف عن وجود 4 حالات في المنتخب الغاني، ثم تم تأكيدها أمس في الثانية عشر ظهرًا، والمنتخب الغاني اختار بنفسه معملًا وقاموا بالدفع له للتأكد من تلك الإصابات وهو ما تم بالفعل.

وتابع: "المنتخب المغربي لديه 3 حالات إيجابية وقمنا بإجراء اختبار آخر تم تأكيده من جانب المعامل، وإجراء الاختبار الجنسي على فتيات غانا أمر ليس منطقي، ومن المحزن أن يعتقد أي شخص أنه قد يحدث مثل هذا الكشف.

Cont:



Morocco told Ghana team to let the door open to avoid paint smells during the break. But they shut the door And when they came back for break they found a lockeroom with paint smells and they decided to sit in the corridor and to take videos. — Collins Okinyo (@bedjosessien) June 5, 2022

وعن رش غرفة الملابس بمواد كيميائية، قال كولينز: "المغرب سيستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية للسيدات، ومجمع مولاي حسن أحد الملاعب المختارة للبطولة، وتقوم اللجنة المنظمة بطلاء الغرف ضمن عمليات التجميل".

وأضاف: "طلب المسؤولون في المغرب من منتخب غانا ترك الباب مفتوحًا لتجنب روائح الطلاء أثناء الاستراحة، ولكنهم أغلقوا الباب وعندما عادوا بين شوطي المباراة، وجدوا روائح الطلاء قوية، وقرروا الجلوس في الممر وتصوير مقاطع الفيديو".

وشدد كولينز على أن كل ما تردد من ادعاءات ليس صحيحًا، وأن المغرب استضافت المنتخب الغاني بشكل جيد.

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