اختار أسوأ 5 أجانب في الكبار .. انقلاب على "ملك التوقعات" في تويتر

تعرض حسن الصبحان المعروف بلقب ملك التوقعات لهجوم شرس على تويتر من الجماهير وبعض الإعلاميين بعد كشفه عن خياراته لأسوأ 5 لاعبين أجانب في كبار الدروي السعودي هذا الموسم.

الصبحان معروف بين أوساط الجمهور السعودي بتوقعاته الجيدة للمباريات، حيث اعتاد نشر توقعاته عبر حساباته المختلفة على السوشيال ميديا بجانب حديثه بطريقة ساخرة وكوميدية أحيانًا عن الأندية واللاعبين والمباريات.

من هم أسوأ 5 أجانب لدى كبار الدوري السعودي حسب ملك التوقعات؟

الحديث يدور كثيرًا في الشارع الكروي والإعلام السعودي حاليًا حول اللاعبين الأجانب والأفضل والأسوأ بينهم، خاصة بعد هجوم النصراوية على الإدارة بسبب التعاقد مع راميرو فونيس موري الذي طُرد خلال مواجهة الهلال الأخيرة وعوقب بالإيقاف لمباراتين.

الصبحان اختار المدافع الأرجنتيني كأسوأ لاعب أجنبي في النصر، وفي الهلال كان اختياره للاعب الوسط الكولومبي جوستافو كويلار، أما في الأهلي فرأى أن المدافع البرازيلي دانكلير هو الأسوأ.

ألفريد ندياي كان اختيار ملك التوقعات لأسوأ لاعب أجنبي في الشباب، وفي الاتحاد ذهب خياره للوافد الجديد أندريه، الذي ضمه المتصدر في سوق الانتقالات الشتوي تعويضًا للمغربي كريم الأحمدي الذي فسخ عقده بعد تعرضه لإصابة أنهت موسمه.

لماذا هاجم العديد ملك التوقعات على اختياراته؟

الجمهور لم يختلف مع الصبحان حول اختياراته لأسوأ الأجانب في النصر والأهلي والشباب، إذ أبدى دعمه لاختيار فونيس موري ودانكلير وندياي، لكن الخلاف الكبير كان حول أندريه وكويلار.

العديد من المتابعين انتقدوا الصبحان بقوة لاختياره كويلار رغم تقديمه لموسم قوي جدًا مع الهلال خاصة بعد عودة رامون دياز وإقالة ليوناردو جارديم، فيما دافع الاتحاديون عن لاعب الوسط الجديد، أندريه، مؤكدين أنه قدم إضافة كبيرة لوسط الفريق.

كويلار لا اتفق معك نهائيًا

لاعب غير ممتع ولكن لأعب تكتيكي ومميز جدا

لاعب يقطع ويسلم ويلتحم بقوة وجدار للدفاع

هذي اهم مهام المحور

اتمنى لما تقيم لاعب تشوف الخامه والمهام وتبدا بتقيمه 😉 — نهاري آل سالم (@nahari1010) March 7, 2022

غير صحيح، اندري صفقة ممتازة الى الان وتأثيره كبير على منظومة الاتحاد من لحظة حضوره، يكفي نسبة تمريراته الصحيحة بالاضافة لصناعته للفرص.



يا ملك الفشل اترك الاتحاد في حاله — فهد المحياوي (@FH_MHY) March 7, 2022

الصحفي معن القويعي اتهم الصبحان بمحاولة إثارة الجدل، بقوله "انتهيت من بريرا بعدما جلدك بمستواه وذهبت إلى كويلار، تفتعل الإثارة يا ملك الحذف".

خلصت من بريرا بعد ما جلدك بمستواه و رحت لكويلار..!!!

تدور إثارة يا ملك الحذف.. pic.twitter.com/vdwYIGtLIo — معن القويعي (@MaanAlquiae) March 7, 2022

الصبحان رد على بعض المهاجمين بشكل شرس قبل أن ينسحب من النقاش وينشر تغريدة أخرى أكد خلالها أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، قبل أن يتهم مهاجميه بعدم فهم كرة القدم جيدًا.

في الاخير تبقى وجه نظر ملك التوقعات .. ويلي فاهم كوره راح يتفق 🙏🙏 ولا يفسد الود للختلاف قضيه — حسن الصبحان (@Hassanalsobhan) March 7, 2022

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