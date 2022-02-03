أخبار غير سارة لريال مدريد .. عودة نيمار!

أفادت آخر التقارير الواردة من فرنسا بوجود تقدم في حالة النجم البرازيلي نيمار قد يمكنه من اللحاق بقمة ريال مدريد مع ناديه باريس سان جيرمان بدوري الأبطال.

نيمار تعرض بنهاية نوفمبر الماضي لإصابة بالغة في لقاء سان إتيان بالدوري عندما أُصيب كاحله وخضع لجراحة وعملية تأهيلية لتجهيزه.

ما هي تطورات إصابة نيمار؟

ذكرت "ليكيب" أن لاعب برشلونة السابق يمارس الركض منذ أسبوع الآن بعد الحصول على الإذن الطبي من الطاقم الطبي لباريس.

وأضاف التقرير أن اللاعب شارك بالإحماء مع بقية اللاعبين بشكل طبيعي، ولكن لم يلتحق بالتدريب الجماعي بعد.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الفحوصات الأخيرة أظهرت تقدماً كبيراً بحالة اللاعب، وأعطته الضوء الأخضر لخوض التدريبات بشكل طبيعي.

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد؟

ويُقام ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الخامس عشر من فبراير الحالي على ملعب حديقة الأمراء الخاصة بالفريق الفرنسي.

وتحدثت آخر التقارير عن إمكانية غياب قائد ريال مدريد السابق سيرخيو راموسم هو الآخر عن المباراة بعد انتكاسة عضلية جديدة. اقرأ هنا.