أخبار ريال مدريد: يونايتد يريد فينيسيوس.. و"الملكي" ينقض على هدف يوفنتوس

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء23 نوفمبر 2021:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن مانشستر يونايتد الإنجليزي مستعد لتقديم غرض خرافي من أجل التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن مانشستر يونايتد بدأ بالفعل مطاردة البرازيلي، ويرغب في أن يكون النجم القادم في "أولد ترافورد".

وحتى الآن، يعد فينيسيوس جونيور لاعبًا غير قابل للمساس به في ريال مدريد، لكن علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الإدارة ستغير رأيها في حالة وصول عرض كبير.

صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أكدت أن البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد يرغب في الرحيل خلال يناير المقبل.

هازارد في الأساس كان يرغب في استكمال الموسم مع ريال مدريد، على أمل تغيير وضعه في النادي الملكي.

ومع عدم سعادته بوضعه الحالي في هجوم ريال مدريد، فإن البلجيكي الدولي يفكر جديًا في مغادرة "سانتياجو بيرنابيو".

قناة "Sportitalia" الإيطالية أكدت أن ريال مدريد انضم إلى سباق التعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز نجم ريفر بليت، والذي يعد هدفًا لنادي يوفنتوس.

وأشارت تقارير إلى أن ريال مدريد قد تواصل بالفعل مع ممثلي ألفاريز لمعرفة وضعه التعاقدي مع ريفر بليت.

وتوجد العديد من الأندية المهتمة بخدماته ألفاريز، 21 عامًا، أبرزها ميلان وفيورنتينا، إلى جانب ريال مدريد ويوفنتوس.

صحيفة "O jogo" البرتغالية أكدت أن ريال مدريد أصبح المرشح الأوفر حظًا للتعاقد مع الإسباني بيدرو بورو ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي.

بيدرو بورو يلعب في سبورتينج لشبونة البرتغالي على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي.

ويخطط النادي البرتغالي لاستغلال بند الشراء في عقد الإعارة، والذي تبلغ قيمته 8.5 مليون يورو.

وفي تلك الحالة، فإن ريال مدريد سيحاول استغلال الأمر والحصول على خدمات الظهير الإسباني الشاب.