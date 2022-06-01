أخبار ريال مدريد: وداع بيل .. وبايرن ميونخ يدخل سباق ستيرلينج

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 1 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 1 يونيو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022:

أصبح رحيل الويلزي جاريث بيل عن صفوف ريال مدريد رسميًا، بعد أن نشر اللاعب رسالة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي لتأكيد الأمر.

رسالة بيل وجه خلالها الشكر إلى ريال مدريد وإدارته وجماهيره، وجميع اللاعبين الذين زاملهم والمدربين الذين عمل معهم على مدار تسع سنوات. (طالع لمزيد من التفاصيل)

برنامج "El Chiringuito" الإسباني أكد أن ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد لا يفكر في الرحيل عن "سانتياجو برنابيو".

وارتبط ماريانو بالرحيل عن ريال مدريد بسبب رغبة النادي في ذلك، لكن اللاعب يريد الاستمرار وإنهاء عقده مع النادي الملكي، والذي ينتهي في صيف 2023.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مهتم بالحصول على خدمات إيسكو لاعب وسط ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

عقد إيسكو مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2022، وبالطبع لا توجد نية من الطرفين لتجديد العقد.

ومع رغبة نيوكاسل يونايتد في تحسين صفوفه وتكوين فريق جديد يمكنه المنافسة على الألقاب، فإن أنظار النادي الإنجليزي توجهت إلى إيسكو، خاصة وأن التعاقد معه سيكون مجانيًا.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أكدت أن نادي بايرن ميونخ الألماني انضم بالفعل إلى سباق التعاقد مع رحيم ستيرلينج مهاجم مانشستر سيتي.

الصحيفة الإنجليزية أكدت أن بايرن ميونخ يرغب في تدعيم خطه الأمامي، في ظل رغبة روبرت ليفاندوفسكي في الرحيل.

ويعد ستيرلينج هدفًا أيضًا لنادي ريال مدريد، وقد يحاول التحرك لضمه في الصيف المقبل.