أخبار ريال مدريد: نيوكاسل يريد هازارد .. وراشفورد يدخل خطط "الملكي"

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022:

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية كشفت أن نيوكاسل الإنجليزي تواصل مع ريال مدريد من أجل محاولة التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد.

الصحيفة أكدت أن نيوكاسل تواصل مباشرة مع ريال مدريد، حيث يرغب "الماكبايث" في الحصول على هازارد الذي يعاني من أجل الحصول على دقائق مع النادي الملكي.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أكدت أن باريس سان جيرمان يرغب في الحصول على خدمات توني كروس نجم وسط ريال مدريد.

باريس سيحاول التحرك للحصول على كروس في الصيف المقبل، لمواصلة بناء فريق الأحلام القادر على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد وبايرن ميونخ مهتمان بالحصول على خدمات الفرنسي موسى ديابي جناح نادي باير ليفركوزن الألماني.

ديابي أصبح واحدًا من بين أبرز اللاعبين المراقبين في سوق الانتقالات، ويرغب ليفركوزن في الحصول على 70 مليون يورو للتخلي عن خدماته.

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية فإن ريال مدريد يترقب وضع ماركوس راشفورد مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

راشفورد لا يعيش أفضل أوقاته مع مانشستر يونايتد وقد يفكر في مستقبله رفقة "الشياطين الحمر" خلال الصيف المقبل.