أخبار ريال مدريد: ميندي مطلوب في تشيلسي وتحديد سعر سيبايوس

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 16 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم السبت 16 يوليو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 16 يوليو 2022:

ريال مدريد يحدد سعر التخلي عن سيبايوس

تشيلسي مهتم بالتعاقد مع فيرلان ميندي

ريال مدريد يقترب من التوصل لاتفاق مع ريال سوسييداد بشأن كوبو

جنابري يجدد عقده مع بايرن ميونخ ويصدم ريال مدريد

ريال مدريد يحدد سعر التخلي عن سيبايوس

كشفت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد، حددت سعر التخلي عن لاعب الفريق داني سيبايوس، للأندية المهتمة بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن ريال مدريد طلب الحصول على 10 ملايين يورو، للتخلي عن متوسط ميدانه الإسباني، لأي فريق يريد التعاقد معه.

تشيلسي مهتم بالتعاقد مع فيرلان ميندي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نادي تشيلسي في الحصول على خدمات لاعب ريال مدريد فيرلان ميندي في سوق الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "أوه كي دياريو"، والتي أكدت أن النادي الملكي منفتح على فكرة رحيل اللاعب الفرنسي.

ريال مدريد يقترب من التوصل لاتفاق مع ريال سوسييداد بشأن كوبو

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد، اقترب من التوصل إلى اتفاق مع فريق ريال سوسييداد، بشأن حسم صفقة كوبو، لاعب الميرينجي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن سوسسيداد، قريب من حسم التعاقد مع اللاعب الياباني، بعقد يمتد حتى عام 2027، سيحصل فيه على نفس الراتب الذي يحصل عليه مع ريال مدريد.

جنابري يجدد عقده مع بايرن ميونخ ويصدم ريال مدريد

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، تجديد عقد لاعبه سيرجي جنابري، لاعب الفريق حتى عام 2026.

وارتبط اللاعب الألماني، بالانضمام إلى ريال مدريد، في الفترة الماضية، ولكنه جدد عقده مع الفريق البافاري، لتبدأ إدارة الميرينجي رحلة البحث عن لاعب هجومي آخر للتعاقد معه.