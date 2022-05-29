أخبار ريال مدريد: مودريتش يجدد ..ومارسيلو يعلن الرحيل

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 29 مايو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 29 مايو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 29 مايو 2022:

"جول GOAL" يمكنه تأكيد أن الكرواتي لوكا مودريتش سيوقع على عقده الجديد مع نادي ريال مدريد الإسباني بعد أن حقق لقبه الخامس في دوري أبطال أوروبا.

مودريتش سيصبح لاعبًا حرًا يوم 30 يونيو 2022، لكن ريال مدريد مستعد لمنحه عقدًا جديدًا يستمر بموجبه في "سانتياجو برنابيو" حتى نهاية موسم 2022-23.

"جول GOAL" يتفهم أن ريال مدريد سينظر في إمكانية تمديد عقد مودريتش حتى 2024، إذا كان بإمكانه الحفاظ على نفس المعايير الاستثنائية في الأداء خلال الموسم المقبل. (طالع لمزيد من التفاصيل)

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت أن باريس سان جيرمان قرر التحرك للتعاقد مع البرازيلي ريتشارليسون مهاجم نادي إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأظهر ريال مدريد اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي، الذي سجل 10 أهداف في 30 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي مع إيفرتون خلال موسم 2021-22.

ويسعى باريس سان جيرمان للحصول على خدمات ريتشارليسون من أجل إضافة عمق لخط الهجوم، مع اقتراب رحيل الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن الفريق.

أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ريال مدريد سيضطر إلى دفع 40 مليون يورو إذا ما أراد التعاقد مع سيرج جنابري جناح نادي بايرن ميونخ.

التقرير أشار إلى أن بايرن ميونخ يريد الحصول على 40 مليون يورو نظير التخلي عن خدمات جنابري، الذي ينتهي عقده في صيف 2023.

أكد البرازيلي مارسيلو قائد نادي ريال مدريد الإسباني رحيله عن النادي الملكي عند نهاية عقد في 30 يونيو 2022.

وانتظر الظهير الأيسر المخضرم إلى ما بعد فوز ريال مدريد على ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا، وتحقيق اللقب الرابع عشر في المسابقة، للكشف عن قراره.

مارسيلو سيرحل عن ريال مدريد وهو أكثر لاعب تتويجًا في تاريخ النادي الملكي، بعد أن حصد 25 لقبًا. (طالع لمزيد من التفاصيل)