أخبار ريال مدريد: مودريتش يجدد أخيرًا ..وبيل معروض على خيتافي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 8 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 8 يونيو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022:

بعد فترة طويلة من الانتظار، أعلن ريال مدريد رسميًا عن تجديد عقد الكرواتي لوكا مودريتش مع الفريق الملكي.

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا كشف خلاله عن استمرار مودريتش مع الفريق لموسم جديد، على أن ينتهي عقده في يونيو 2023.

أكد موقع "90min" الإنجليزي أن نادي تشيلسي يراقب عن كثب وضعية البرتغالي رافاييل لياو جناح ميلان الإيطالي.

ويجذب لياو أنظار عدد من أبرز الأندية الأوروبية الكبرى، ويأتي على رأسها ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وقدم لياو أداءً رائعًا في موسم 2021-22، وتمكن من قيادة ميلان إلى لقب الدوري الإيطالي.

مصادر "جول GOAL" يمكنها أن تؤكد أن ريال مدريد قد نجح في حسم صفقة التعاقد مع أوريليان تشواميني نجم وسط نادي موناكو الفرنسي.

وأكدت مصادر مقربة من النادي الملكي أن الصفقة قد كلفت ريال مدريد حوالي 100 مليون يورو. (طالع لمزيد من التفاصيل)

أكد أنخيل توريس سانشيز رئيس خيتافي، أن ممثلي جاريث بيل تواصلوا معه لمعرفة ما إذا كان النادي مهتمًا بالحصول على خدمات الويلزي.

وبعد ساعات قليلة من ذلك، نشر النادي بيانًا مبهمًا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يشير إلى أن النادي أتم التعاقد مع بيل. (طالع لمزيد من التفاصيل)