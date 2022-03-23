أخبار ريال مدريد: مذبحة في القائمة .. ودعم هجومي من إيفرتون

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 23 مارس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 23 مارس 2022:

حسب صحيفة "as" الإسبانية، فإن ريال مدريد قرر الاستغناء عن ثمانية لاعبين دفعة واحدة في الصيف المقبل، وهو ما يقارب ثلث قائمة الفريق الحالي.

ثلاثة من بين الراحلين تنتهي عقودهم في 30 يونيو المقبل، ولن يتم تجديدها، وهم: جاريث بيل، ومارسيلو، وإيسكو.

فيما سيفتح النادي الملكي باب الخروج أمام خمسة لاعبين آخرين، هم: داني سيبايوس، وفاييخو، وإيدين هازارد، ولوكا يوفيتش، وماريانو دياز.

حسب صحيفة "le 10 sport" الفرنسية، فإن ريال مدريد أعاد الاهتمام بالحصول على خدمات الفرنسي دايو أوباميكانو مدافع بايرن ميونخ الألماني.

أوباميكانو، 23 عامًا، اختار الانضمام إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي منتقلًا من لايبزيج، بعد أن كان أحد أبرز الأهداف في سوق الانتقالات.

ريال مدريد كان واحدًا من الأندية التي طاردت أوباميكانو، وقد يعود لمحاولة التوقيع معه في الصيف المقبل.

حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن آرسنال وإيفرتون مهتمان للغاية بالحصول على خدمات الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد في الصيف المقبل.

يوفيتش يعد من أكبر الأهداف في سوق الانتقالات، رغم معاناته مع ريال مدريد وعدم حصوله على الوقت الكافي لإظهار قدراته.

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ريال مدريد تواصل مع البرازيلي ريتشارليسون مهاجم إيفرتون الإنجليزي، في محاولة للتعاقد معه في الصيف المقبل.

ويعد ريتشارليسون هدفًا كذلك لنادي مانشستر يونايتد، وهو ما قد يقود إلى معركة في سوق الانتقالات على المهاجم البرازيلي.

ما قد يرجح كفة ريال مدريد في المنافسة هو تواجد الإيطالي كارلو أنشيلوتي في قيادة النادي الملكي فنيًا، خاصة وأن ريتشارليسون تألق بشكل كبير خلال الفترة التي درب فيها الإيطالي إيفرتون.