أخبار ريال مدريد: مدافع برشلونة يعلق على أزمة أسينسيو .. وثلاثة بدائل لتعويض كروس

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 22 سبتمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022:

بعد خروج تقارير تفيد برغبة برشلونة في التعاقد مع ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد في صفقة انتقال حر، علق إريك جارسيا مدافع "البلوجرانا" على الأمر.

وقال جارسيا في تصريحات صحفية: "ماركو لاعب عظيم، وأظهر ذلك على مر السنوات، لديه عقد مع ريال مدريد، وهو في فريق آخر، ومن الرائع أن أستمتع باللعب معه في منتخب إسبانيا".

صحيفة "Ruhr Nachrichten" الألمانية أكدت أن ريال مدريد يراقب عن كثب مدى تطور يوسوفا موكوكو مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

التقارير أشار إلى أن ريال مدريد يرغب في الاستفادة من حقيقة أن عقد موكوكو مع بوروسيا دورتموند ينتهي في صيف 2023، لمحاولة إقناعه بالانضمام مجانًا إلى الفريق الملكي.

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد يرغب في تجديد عقد ناتشو مدافع الفريق لموسم آخر.

عقد ناتشو مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2023، ومع دوره الرائع داخل الملعب وفي غرفة الملابس، فإن ريال مدريد يرغب في استمرار المدافع متعدد الاستخدامات لموسم آخر على الأقل.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يراقب ثلاثة لاعبي وسط دفعة واحدة، في انتظار قرار الألماني توني كروس، سواء بالاستمرار لموسم جديد، أو الاعتزال بنهاية منافسات موسم 2022-23.

وحسب التقرير فإن ريال مدريد يراقب البرازيلي برونو جيماريش نجم نادي نيوكاسل الإنجليزي.

اللاعب الثاني هو خيار يفضله كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي، وهو نيكولو باريلا نجم وسط نادي إنتر الإيطالي.

أما آخر الخيارات، فهو البرازيلي جواو جوميز لاعب خط وسط نادي فلامنجو البرازيلي.