أخبار ريال مدريد: اهتمام بضم لاعب ليستر وتوتنهام يرفض استعادة بيل

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021:

اهتمام من ريال مدريد بضم لاعب ليستر سيتي

توتنهام يرفض استعادة بيل من ريال مدريد

ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع مهاجم فيورنتينا

دورتموند يعمل على تأمين هالاند من ريال مدريد

اهتمام من ريال مدريد بضم لاعب ليستر سيتي

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة ريال مدريد في التعاقد، مع ويلفريد نديدي، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته "Fichajes"، فإن ريال مدريد يريد التعاقد مع اللاعب النيجيري، خلال يناير المقبل لتدعيم خط وسطه الدفاعي مقابل 52 مليون جنيه إسترليني.

توتنهام يرفض استعادة بيل من ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية، رفض إدارة توتنهام الإنجليزي، استعادة الويلزي جاريث بيل، من ريال مدريد، بعكس الأنباء الصحفية التي ترددت في الفترة الأخيرة، حول رغبة الفريق اللندني في التعاقد مع بيل من جديد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فوتبول لندن"، لا يخطط للتعاقد مع بيل صاحب الـ 32 عامًا، الذي قضى الموسم الماضي معارًا مع سبيرز.

ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع مهاجم فيورنتينا

أكدت تقارير صحفية رغبة ريال مدريد في التعاقد مع دوشان فلاهوفيتش، مهاجم فيورنتينا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب الصحافة الإيطالية، فإن ريال مدريد يريد عرض الثنائي بورخا مايورال، ولوكا يوفيتش، على فيورنتينا مقابل الحصول على خدمات المهاجم الصربي.

دورتموند يعمل على تأمين هالاند من ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية، إلى أن إدارة بوروسيا دورتموند، تحاول إقناع لاعب الفريق إرلينج هالاند، بتمديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، ومنعه من الرحيل إلى ريال مدريد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن إدارة الفريق الألماني، تريد تعديل راتب هالاند وجعله 20 مليون يورو، لإقناعه بالاستمرار مع الفريق وعدم الرحيل في الصيف القادم.