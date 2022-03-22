أخبار ريال مدريد: ماديسون لدعم الوسط .. وبديل غير متوقع لأنشيلوتي

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022:

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية، فقد قرر ريال مدريد متابعة جيمس ماديسون صانع ألعاب نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

إدارة ريال مدريد ترى أن الإنجليزي الدولي قادر على خلافة الكرواتي لوكا مودريتش في النادي الملكي على المدى الطويل.

لكن ليستر سيتي لن يفرط في أحد أبرز نجومه بسهولة، ويشير التقرير إلى أن النادي الإنجليزي يقدر قيمته بحوالي 80 مليون يورو.

الصحفي التركي يعقوب سينار أكد أن مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد قد دخلا على خط التعاقد مع ميريح ديميرال مدافع يوفنتوس المعار إلى نادي أتالانتا.

ومن المتوقع أن يتعاقد أتالانتا مع المدافع التركي بصورة نهائية في نهاية الموسم، من أجل بيعه لأحد الأندية المهتمة بخدماته في الصيف المقبل.

ويثير ديميرال اهتمام ريال مدريد منذ فترة، ودخول أندية أخرى في الصفقة قد يجعل النادي الملكي يتراجع عن ضم اللاعب.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد وبرشلونة يتصارعان على خدمات فران جارسيا ظهير نادي رايو فاييكانو.

جارسيا، 22 عامًا، يعد من أبرز المواهب الإسبانية في مركز الظهير الأيسر، وهو ما دفع الأندية الكبرى لمحاولة التعاقد معه، حيث يحاول أتلتيكو مدريد أيضًا ضم اللاعب.

حسب صحيفة "eldesmarque" الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حذر للغاية بشأن التغيير المحتمل على مقاعد البدلاء في الوقت الحالي، رغم حقيقة البحث عن بدائل.

ويعد تشابي ألونسو، نجم ريال مدريد السابق، أحد المفضلين لخلافة أنشيلوتي في تدريب النادي الملكي.

في الواقع، أصبح اسم تشابي متداولًا على الشبكات الاجتماعية في الساعات الأخيرة، وكل هذا لأن مئات الآلاف من مشجعي ريال مدريد يتحدثون عنه كمدرب المستقبل للنادي. (طالع لمزيد من التفاصيل)