أخبار ريال مدريد: ليفربول يرفض إيسكو.. وليدز يتحرك لضم ماريانو

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 2 ديسمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن ليفربول رفض فرصة التعاقد مع إيسكو لاعب وسط ريال مدريد.

وارتبط صانع الألعاب الإسباني بالرحيل عن ريال مدريد وصوب إنجلترا تحديدًا.

معاناة إيسكو مؤخرًا مع ريال مدريد وعدم مشاركته مع ريال مدريد جعلته يخرج من حسابات ليفربول.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ليدز يونايتد الإنجليزي يريد التعاقد مع ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد.

ويأتي تحرك ليدز في ظل الغياب الطويل لمهاجمه باتريك بامفورد عن الفريق بسبب الإصابة، وهو ما يعيق تقدم الفريق.

ولا يشارك ماريانو بشكل منتظم مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي، وهو ما يجعله يرغب بشدة في الرحيل من أجل الحصول على فرصة اللعب.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن ليفاندوفسكي سيطلب الرحيل عن بايرن ميونخ في الصيف المقبل، خاصة وأن عقده مع البافاري يمتد حتى 2023.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي قد أمر وكيل أعماله، بيني زهافي، بإعطاء الأولوية المطلقة لعرض محتمل من ريال مدريد يمكن أن يتم تقديمه في الصيف المقبل.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن يوفنتوس الإيطالي ونيوكاسل الإنجليزي مهتمان بالحصول على خدمات البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

الحارس البلجيكي انضم إلى ريال مدريد في 2018، وعزز مكانته مع الوقت كواحد من بين أفضل حراس المرمى في العالم.

ويبحث نيوكاسل عن محاولة تعزيز صفوفه بأقوى اللاعبين بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي عليه.

فيما يأمل يوفنتوس أن يحصل على حارس خبير بعد تراجع مستوى البولندي فويتشيك شتشيسني.