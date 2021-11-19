أخبار ريال مدريد: قلق حول كورتوا وأنباء سعيدة بشأن بوجبا

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021:

بايرن ميونخ ينافس ريال مدريد بشأن التعاقد مع روديجر

كورتوا وهازارد يثيران القلق في ريال مدريد

أنباء سعيدة بشأن صفقة بوجبا وريال مدريد

"هازار غير سعيد في ريال مدريد"

بايرن ميونخ ينافس ريال مدريد بشأن التعاقد مع روديجر

أكدت تقارير صحفية، دخول بايرن ميونخ، إلى سباق التعاقد مع أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي الإنجليزي، مع ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد المدافع الألماني مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد حتى الآن، وأظهر ريال مدريد رغبته في التعاقد مع اللاعب، إلا أنه وبحسب ما ذكرته ماركا فإن بايرن ميونخ أبدى أيضًا اهتمامًا بالتعاقد مع روديجر.

كورتوا وهازارد يثيران القلق في ريال مدريد

أثارت إصابة كيفين دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي، بفيروس كورونا أثناء وجوده في فترة التوقف الدولي الأخيرة مع منتخب بلاده بلجيكا، قلقًا في ريال مدريد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن ثنائي ريال مدريد، تيبو كورتوا، وإيدين هازارد، كانا على اختلاط مع دي بروينه في معسكر بلجيكا، وسيخضعان إلى فحوصات لمعرفة إذا ما كانا مصابين بالفيروس أم لا.

أنباء سعيدة بشأن صفقة بوجبا وريال مدريد

حملت تقارير صحفية، أنباء سعيدة لجمهور ريال مدريد، بشأن إمكانية التعاقد مع بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويعد اللاعب الفرنسي، ضمن الأهداف الأساسية للميرينجي، وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن بوجبا الذي ينتهي عقده مع الشياطين الحمر بنهاية الموسم الحالي، لن يجدد عقده مع فريقه وسيرحل عنه بالمجان مع نهاية العقد.

"هازار غير سعيد في ريال مدريد"

شدد روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، في تصريحات صحفية، على عدم سعادة إيدين هازارد لاعب ريال مدريد مع الميرينجي.

وفي تصريحات صحفية أكد مدرب بلجيكا، أن هازارد يمر بمرحلة صعبة بسبب الإصابات التي تعرض لها، مشيرًا إلى أنه غير سعيد مع الميرينجي ويفكر في الرحيل، في ظل اهتمام تشيلسي ونيوكاسل بالتعاقد معه.