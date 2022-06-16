أخبار ريال مدريد: لا صفقات جديدة .. وبيريز يشفق على مبابي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 16 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 16 يونيو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 16 يونيو 2022:

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني قرر بالفعل التمهل في سوق الانتقالات، بعد إتمام التعاقد مع الألماني أنطونيو روديجر والفرنسي أوريليان تشواميني.

تصريحات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد خلال مقابلته مع برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير تؤكد أن النادي الملكي قد أنهى عمله مبكرًا جدًا في فترة الانتقالات الصيفية.

بيريز قال خلال المقابلة: "في الوقت الحالي، لقد توقفنا، الآن علينا أن نرى اللاعبين المغادرين، الأمر الآن يتعلق فقط باللاعبين الراحلين، التعاقدات قليلة".

ريال مدريد قرر حاليًا عدم التركيز على المزيد من التعاقدات، إلا إذا وجد فرصة جيدة في السوق، لضم لاعب جيد بسعر مناسب. (طالع لمزيد من التفاصيل)

40 مليون يورو من أجل أسينسيو

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي آرسنال تعرف على القيمة التي يجب أن يدفعها إذا ما أراد التعاقد مع ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

التقرير أكد أن ريال مدريد لن يتنازل بأي حال عن الحصول على 40 مليون يورو مقابل السماح برحيل أسينسيو.

وارتبط الدولي الإسباني أيضًا بالانتقال إلى نادي ميلان الإيطالي، لكن يبدو أن قيمته أعلى مما يرغب "الروسونيري" في دفعه.

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية أن نادي نوتنجهام فورست يراقب وضع الويلزي جاريث بيل، الذي انتهى عقده مع ريال مدريد.

وكشف التقرير أن نوتنجهام فورست، العائد إلى الدوري الإنجليزي، يفكر جديًا في التحرك للتعاقد مع بيل، من أجل تدعيم صفوفه بأقوى شكل ممكن قبل انطلاق الموسم الجديد من المسابقة.

ولم يتفق بيل حتى الآن مع فريق جديد من أجل الانتقال إليه بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، حيث أكد أنه يدرس كافة الخيارات المتاحة من أجل الوصول إلى كأس العالم 2022 بأفضل حالة بدنيًا وفنيًا.

كشف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد خلال مقابلة مطولة مع برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير عن شعوره بالشفقة على كيليان مبابي.

بيريز أكد خلال المقابلة، التي تحدث خلالها عن فشل انتقال الفرنسي إلى ريال مدريد، أن مبابي تعرض لضغط هائل من أجل الاستمرار مع باريس سان جيرمان.

وقال رئيس ريال مدريد: "اتصل به الرئيس الفرنسي، ليس من المنطقي حدوث ذلك، لأن هناك أندية أخرى مثل ليون ومارسيليا، أعتقد أنه يريدها جميعًا أن تزدهر".

وأضاف: "أعتقد أن الضغط الذي أثر عليه أكثر من غيره هو السياسة، ثم جنبًا إلى جانب المال والرياضة، هذا جعله يغير رأيه، لقد مر بوقت عصيب، ضغطت عليه دولتان، لم أشاهد ذلك من قبل". (طالع لمزيد من التفاصيل)