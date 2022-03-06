أخبار ريال مدريد: لا تفريط في كامافينجا .. وخطف هدف برشلونة

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 6 مارس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 6 مارس 2022:

حسب الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، فإن ريال مدريد لا ينوي التفريط في الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب الوسط.

وكشف رومانو أن ريال مدريد سعيد للغاية بما يقدمه كامافينجا مع الفريق في الموسم الحالي، رغم أنه لا يلعب بشكل منتظم.

ويرى أعضاء مجلس إدارة ريال مدريد أن الحصول على توقيع كامافينجا مقابل 31 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات من رين في الصيف الماضي، كان صفقة رابحة بكل تأكيد.

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية، فإن ريال مدريد قرر مزاحمة باريس سان جيرمان للحصول على خدمات جوناثان كلاوس نجم نادي لانس.

كلاوس، 29 عامًا، يلعب في مركز الظهير الأيمن، ويعد من بين أبرز اللاعبين في هذا المركز في الدوري الفرنسي وأوروبا.

ريال مدريد يأمل في الحصول على خدمات كلاوس من أجل تقديم الدعم إلى داني كارباخال في مركز الظهير الأيمن، وهو المركز الذي يعاني بشدة من النقص العددي في النادي الملكي.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يواجه منافسة كبيرة من بايرن ميونخ الألماني في سباق التعاقد مع فابيان رويز نجم وسط نادي نابولي الإيطالي.

رويز يثير اهتمام ريال مدريد وبرشلونة منذ فترة طويلة، لكن يبدو أن الصراع على خدماته لن يقتصر عليهما بعد دخول بايرن ميونخ في الصورة.

ما قد يدعم تحرك ريال مدريد من أجل ضم رويز هو رغبة اللاعب في العودة من جديد إلى إسبانيا.

حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد قد توصل إلى اتفاق من أجل التعاقد مع إنريكي هيريرو لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

هيريرو، 17 عامًا، يلعب في مركز المهاجم الصريح، ويعد واحدًا من بين أبرز اللاعبين الشباب في كرة القدم الإسبانية.

برشلونة حاول التعاقد مع هيريرو في الفترة الماضية، لكن اللاعب تواجد في مكاتب ريال مدريد يوم الجمعة، ووقع بالفعل على عقود انضمامه إلى النادي الملكي.



