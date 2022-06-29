أخبار ريال مدريد: لاتسيو يقترب من مدافع الملكي .. ودورتموند يحدد قيمة بيلينجهام

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 29 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022:

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي لاتسيو الإيطالي دخل في مفاوضات مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع المدافع الشاب ماريو جيلا.

النادي الإيطالي يقترب من الفوز بسباق التعاقد مع المدافع صاحب الواحد وعشرين عامًا، والذي ترغب أندية خيتافي، وفيورنتينا وسيلتا فيجو، وساسوولو في الحصول على خدماته.

ولم يلعب جيلا أي مباراة مع الفريق الأول في ريال مدريد خلال الموسم الماضي، ويبدو النادي الملكي مستعدًا للتخلي عنه مقابل خمسة ملايين يورو.

تحدث داني سيبايوس لاعب خط وسط نادي ريال مدريد عن مستقبله في "سانتياجو برنابيو"، خاصة مع ارتباطه بالرحيل عن الفريق.

وتحدث سيبايوس مع صحيفة "Deportes Cuatro" الإسبانية، مؤكدًا أن كل الخيارات بشأن مستقبله تظل قائمة.

وكشف لاعب الوسط الإسباني أنه سيجري محادثات مع كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق قبل اتخاذ قرار حول تجديد عقده مع الفريق أو الرحيل في الصيف الحالي.

أكدت شبكة "سكاي إيطاليا" أن الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد يقترب من إكمال انتقاله إلى صفوف نادي فيورنتينا.

المهاجم الذي يبلغ من العمر أربعة وعشرين عامًا سينضم إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة خلال موسم 2022-23، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القادمة.

وسجل يوفيتش ثلاثة أهداف فقط في 51 مع ريال مدريد منذ انضمامه إلى النادي الملكي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني في صيف 2019.

أكدت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أن نادي بوروسيا دورتموند لن ينظر في أي عرض للحصول على خدماته نجمه الإنجليزي جود بيلينجهام إذا لم يتجاوز حاجز 120 مليون يورو.

ويمتد عقد بيلينجهام مع بوروسيا دورتموند حتى صيف 2025، ولا يفكر إطلاقًا في بيعه خلال الصيف الحالي، وإن كان سيفكر في العروض التي من الممكن أن تقدم في صيف 2023.

ويعد ريال مدريد، وليفربول، ومانشستر يونايتد من بين أبرز المهتمين بالحصول على خدمات الدولي الإنجليزي.