أخبار ريال مدريد: كوبو يقترب من الرحيل .. وساني ليس مهتمًا بالملكي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 17 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 17 يوليو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 17 يوليو 2022:

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن تفاصيل العرض الجديد الذي قدمه نادي ريال سوسييداد للحصول على خدمات الياباني تاكيفوسا كوبو جناح ريال مدريد.

ريال سوسييداد مستعد لدفع 6.5 مليون يورو إلى ريال مدريد للحصول على 50% من بطاقة اللاعب، على أن يحتفظ النادي الملكي بالنصف الباقي من البطاقة، وحق الرفض الأول لأي عرض يقدم للياباني الدولي.

وتبدو المفاوضات بين الطرفين متقدمة للغاية في الوقت الحالي حسب التقرير، ومن المنتظر أن يوقع كوبو على عقد يمتد حتى يونيو 2027 مع ريال سوسييداد.

أكدت صحيفة "as" الإسبانية أن نادي تورينو الإيطالي أصبح أحدث المهتمين بالحصول على خدمات البرازيلي رينيير جيسوس لاعب ريال مدريد.

ريال مدريد يرغب في إعارة جيسوس خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة وأن صاحب العشرين عامًا لن يتمكن من المشاركة مع الفريق الأول في النادي الملكي.

ويبدو أن تورينو مستعد لمنافسة ريال بلد الوليد على التعاقد مع رينيير جيسيوس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بورخا مايورال مهاجم ريال مدريد يسعى إلى الخروج من النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتلقى ريال مدريد عدة عروض من أجل مايورال، أبرزها من ناديي سيلتا فيجو وخيتافي في الدوري الإسباني.

ويبدو أن مايورال تأكد من أنه قد لا يحصل على دقائق للعب بشكل منتظم مع ريال مدريد في الموسم المقبل، ولذلك فإن خيار الرحيل عن "سانتياجو برنابيو" هو المفضل بالنسبة له في الوقت الحالي.

حسب صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن ريال مدريد لن يتعاقد مع ليروي ساني جناح نادي بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث لا يبدو اللاعب مهتمًا بالرحيل عن النادي البافاري.

وحسب التقرير، فإن ساني لا يرغب في الخروج من "أليانز أرينا" خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويسعى إلى إثبات نفسه مع بايرن ميونخ.

وخرجت العديد من التقارير خلال الأيام الماضية والتي تفيد برغبة ساني في الرحيل مع اهتمام ريال مدريد بالتحديد بالحصول على خدماته.