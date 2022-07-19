تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 19 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022:

أعلن نادي ريال سوسييداد الإسباني رسميًا حصوله على خدمات الياباني تاكيفوسا كوبو جناح نادي ريال مدريد.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الباسكي دفع 6.5 مليون يورو للحصول على 50% من قيمة بطاقة اللاعب، على أن يحتفظ ريال مدريد بالنسبة الباقية.

حسب صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فقد أكد جون تيكستور مالك نادي بوتافوجو البرازيلي اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع ماتيوس ناسيمينتو نجم فريقه الشاب.

ويبلغ ناسيمينتو من العمر 18 عامًا، ويبدو أنه أصبح محط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها ريال مدريد.

وتحدث تيكستور عن اهتمام ريال مدريد، مؤكدًا أن والد اللاعب قد تحدث على الأقل مع 12 ناديًا أوروبيًا.

وأكد رئيس بوتافوجو أنه يسعى إلى الوصول لحل سريع بشأن مستقبل ناسيمينتو وربطه بعقد طويل الأمد، وإلا فإنه سيقرر بيعه قريبًا.

قرر السويدي أليكساندر إيساك مهاجم نادي ريال سوسييداد الاستمرار مع فريقه، على الرغم من اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته.

وحسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية، فإن إيساك لن يرحل عن ريال سوسييداد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأبدى ريال مدريد اهتمامه بالتعاقد مع السويدي الدولي، لكن قيمة فسخ عقده التي تصل إلى 60 مليون يورو قد جعلت الأمور معقدة بعض الشيء في الصفقة.

أكدت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن البرازيلي رودريجو جناح ريال مدريد رفض عدة عروض من عدد من أندية الدوري الإنجليزي، قبل تجديد عقده مع النادي الملكي.

ولم يتم الكشف عن الأندية التي كانت مهتمة بالتعاقد مع رودريجو، لكن في كل الأحوال لن يكون هذا بالأمر الهام، بالنظر إلى توصل اللاعب لاتفاق مع ريال مدريد على تجديد عقده حتى صيف 2028.