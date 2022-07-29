أخبار ريال مدريد: فالفيردي مطلوب في ليفربول وبيلينجهام يصل الصيف القادم

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 29 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 29 يوليو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 29 يوليو 2022:

يضع ريال مدريد أنظاره على جود بيلينجهام كهدف رئيسي في الصيف القادم، وذلك وفقًا لرودريجو فايز الصحفي المختص في أخبار الملكي.

وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد سيتطلع إلى تعزيز خط وسطه الموسم المقبل بالتعاقد مع النجم، وهو ما يشير إلى أن البلانكوس قد يكون أنهى الانتقالات الصيفية لعام 2022.

بحسب ليفربول إيكو، فإن يورجن كلوب يتطلع لضم نجم وسط ريال مدريد فيديريكو فالفيردي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

كان ليفربول مهتمًا بالفرنسي تشواميني، لكن الشاب اختار الانتقال إلى بطل دوري أبطال أوروبا هذا الصيف، والآن يمكن أن يتطلع الريدز إلى الاستفادة من احتمال حصول فالفيردي لوقت أقل في اللعب، وفقًا لموقع ناسيونال الإسباني.

وفقًا لنزار كنسيلا الصحفي بـ Standard Sport، فإن ريال مدريد تواصل مع تشيلسي بشأن صفقة محتملة لأرماندو بروخا.

يتطلع النادي الإسباني إلى التخلص من عدد من مهاجميه ويأمل في إضافة مهاجمين شباب إلى تشكيلته للموسم المقبل، ويعتبر بروخا خيارًا مثاليًا نظرًا لسجله الواعد على سبيل الإعارة في ساوثامبتون العام الماضي.

كشفت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن ريال مدريد يراقب وضعية المهاجم الألماني تيمو فيرنر مع نادي تشيلسي الإنجليزي.

التقرير كشف أن ريال مدريد قد يتحرك للتعاقد مع فيرنر خلال الفترة الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

لكن التقرير شدد على أن ريال مدريد لن يتحرك للتعاقد مع فيرنر، إلا في حالة إنهاء مسألة اللاعبين الذين يريد التخلص منهم في قائمته حاليًا.