أخبار ريال مدريد: عودة لخيار كوندي .. وتحرك نحو مدافع إنتر

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 10 مارس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 10 مارس 2022:

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد عاد للتفكير في خيار التعاقد مع جول كوندي مدافع نادي إشبيلية.

ريال مدريد ارتبط بالفعل بضم المدافع الفرنسي في الصيف الماضي، قبل أن تهدأ الأمور فجأة.

ريال مدريد يبحث عن مدافع جديد لتعزيز الخط الخلفي، حيث لا يملك حاليًا سوى دافيد ألابا وإيدير ميليتاو ممن يمكن الاعتماد عليهم بشكل أساسي.

إشبيلية من جانبه يبدو أنه لن يتنازل عن قيمة الشرط الجزائي مقابل رحيل المدافع الفرنسي الشاب، وتصل قيمته إلى 80 مليون يورو.

صحيفة "Fichajes" كشفت أن ريال مدريد قد يعود لفكرة التعاقد مع كورينتين توليسو لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني.

ريال مدريد يضع الفرنسي تشواميني كخيار أول لتدعيم الوسط، لكن توليسو، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2022 يعد خيارًا مثيرًا للاهتمام.

ويملك توليسو خبرة جيدة مع بايرن ميونخ، كما لعب بالفعل تحت قيادة كارلو أنشيلوتي في البافاري.

موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي كشف أن البلجيكي يوري تيليمانس نجم وسط ليستر سيتي الإنجليزي يفضل الانتقال إلى ريال مدريد.

تيليمانس ارتبط بعدد من الأندية، وعلى رأسها مانشستر سيتي وبرشلونة، لكن التقرير أشار إلى أن البلجيكي الدولي يفضل اللعب مع النادي الملكي.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد وضع عينيه على الإيطالي أليساندرو باستوني مدافع نادي إنتر.

باستوني دخل قائمة اهتمامات ريال مدريد لتدعيم خط الدفاع في الصيف المقبل، بالنظر إلى تألقه مع إنتر وعمره الذي لا يتجاوز 22 عامًا.