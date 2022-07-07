أخبار ريال مدريد: عرض لتجديد سيبايوس .. وخطة لدعم الهجوم

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 7 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 7 يوليو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 7 يوليو 2022:

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ريال مدريد قدم عرضًا إلى لاعب الوسط داني سيبايوس لتجديد عقده مع النادي الملكي.

عقد سيبايوس مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2023، وارتبط خلال الفترة الماضية بالخروج من "سانتياجو برنابيو".

لكن يبدو أن ريال مدريد قرر التراجع عن موقفه بالتخلي عن سيبايوس، وقدم له عرضًا لتجديد عقده لموسم موسمين إضافيين.

حسب محطة "راديو ماركا" الإذاعية الإسبانية، فإن نادي خيتافي سيتحرك لمحاولة التعاقد مع اثنين من لاعبي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الأول هو ماريانو دياز، وسيحاول خيتافي إقناعه بالانضمام إليه خلال الفترة المقبلة.

اللاعب الثاني هو بورخا مايورال، والذي دافع بالفعل عن ألوان الفريق في النصف الثاني من موسم 2021-22 على سبيل الإعارة.

حسب شبكة "كادينا سير" الإسبانية، فقد بدأت الحرب بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد فيما يخص اللاعبين الشباب في أكاديمية الفريقين.

وأكد التقرير أن سبعة لاعبين من أكاديمية أتلتيكو مدريد عرضوا أنفسهم للانتقال إلى ريال مدريد.

ويأتي هذا بعد انهيار معاهدة عدم الاعتداء بين الناديين على لاعبي بعضهما البعض.

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية، فإن ريال مدريد وضع بالفعل خطة لتدعيم خط الهجوم على المدى القصير.

وأكد التقرير أن اللاعب الوحيد الذي يناسب خطط ريال مدريد في الوقت الحالي هو الفرنسي كريستوفر نكونكو، لاعب نادي لايبزيج الألماني.

ولا يستبعد ريال مدريد الانتظار حتى صيف 2023 من أجل التحرك للتعاقد مع النجم الفرنسي الشاب، الذي لن تقل قيمته عن 60 مليون يورو.