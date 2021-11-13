أخبار ريال مدريد: عرض تشيلسي لميليتاو وبوجبا قد ينضم في يناير

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

يوفيتش منفتح على الرحيل في يناير

ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن لوكا يوفيتش مستعد لمغادرة ريال مدريد إذا جاء العرض المناسب.

لم يشارك المهاجم مع ريال مدريد هذا الموسم وهو على استعداد للتخلي عن حلمه بالنجاح في العاصمة الإسبانية والرحيل بعقدٍ دائم في يناير.

نديدي على رادار ريال مدريد

بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع ويلفريد نديدي من ليستر سيتي.

يمكن للعملاق الإسباني دخول السباق للتعاقد مع لاعب خط الوسط النيجيري الذي قد يكلف حوالي 54 مليون جنيه إسترليني.

تشيلسي يتحرك لضم ميليتاو

قدم تشيلسي عرضًا بقيمة 40 مليون يورو (34 مليون جنيه إسترليني / 46 مليون دولار) لمدافع ريال مدريد إيدير ميليتاو، لكن البلانكوس لا يريد بيع لاعب منتخب البرازيل، وذلك وفقًا لصحيفة ناسيونال.

قاتل ميليتاو من أجل الحصول على فرصة في الملكي بعد انتقاله من بورتو في 2019، وحصل عليها تحت قيادة كارلو أنشيلوتي هذا الموسم ، مما أثار اهتمام مجموعة من الأندية الأوروبية.

ومع ذلك ، ليس لدى الريال أي نية للسماح للاعب البالغ من العمر 23 عامًا بالمغادرة ويخطط لتجديد عقده بشرط جزائي كبير يمنع رحيله.

بوجبا لايزال مطلوبًا في ريال مدريد

وفقًا لماركا، لا يزال ريال مدريد مهتمًا ببول بوجبا وسيراقب وضع لاعب خط وسط مانشستر يونايتد خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وينتهي عقد بوجبا، الذي يُغيب حاليًا بسبب إصابة عضلية، بنهاية الموسم، وبالتالي يمكنه التفاوض مع الأندية بشأن انتقال مجاني اعتبارًا من يناير.

ينظر ريال مدريد إلى اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا على أنه بديل محتمل للوكا مودريتش ، لكنه يعلم أنه سيواجه منافسة من يوفنتوس وباريس سان جيرمان.