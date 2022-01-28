أخبار ريال مدريد: صفقة جديدة من بايرن ميونخ وتنافس ضخم مع برشلونة

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 28 يناير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 28 يناير 2022

قيمة ضخمة للراغبين في التعاقد مع إندريك

أموال ضخمة تدخل خزائن ريال مدريد

ريال مدريد يفكر في التعاقد مع زوله

ستيرلينج قد ينضم إلى ريال مدريد

قيمة ضخمة للراغبين في التعاقد مع إندريك

صحيفة "لانس" البرازيلية تؤكد أن بالميراس لا يود أن يخسر أهم موهبة واعدة في البلاد حاليًا بقيمة منخفضة.

وتشير المفاوضات بين بالميراس وومثلي إندريك إلى أن العقد الجديد سيتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 100 مليون يورو.

ويأمل بالميراس بهذه القيمة إبعاد الأندية الأوروبية عن إندريك لعدة سنوات، خاصة وأن الأندية الكبرى في أوروبا لن تخاطر بدفع مثل هذا المبلغ الضخم في لاعب من أمريكا الجنوبية يتحسس طريقه في الملاعب مهما كانت موهبته.

أموال ضخمة تدخل خزائن ريال مدريد

أبرم نادي ريال مدريد الإسباني، عقدًا مدته 25 سنة، مع شركة "Legends" الأمريكية المتخصصة في تسويق الملاعب الرياضية.

ومن المقرر أن تساهم الشركة بحوالي 400 مليون يورو سنويًا، من أجل تنظيم الأحداث المختلفة في الملعب الجديد.

ريال مدريد يفكر في التعاقد مع زوله

تحدثت الصحف الإسبانية عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع نيكلاس زوله الذي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم مع بايرن ميونخ.

رحيل زوله بات مؤكدًا، لذلك فالفكرة الدائرة في مكاتب سانتياجو برنابيو هي ضمه مجانًا على طريقة صفقة دافيد ألابا، والهدف دعم خط الدفاع.

ستيرلينج قد ينضم إلى ريال مدريد

أفادت أنباء من الصحف الإنجليزية أن مانشستر سيتي يترقب عرضًا من ريال مدريد وآخر من برشلونة بشأن رحيم ستيرلينج.

ستيرلينج لن يجدد للسيتي، لذلك الخطة هي بيعه في الصيف لجني الأموال من خلفه، واللاعب يطمح للخروج من إنجلترا وسط اهتمام الملكي والكتالوني.