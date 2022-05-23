أخبار ريال مدريد: صراع تشواميني يشتعل .. واهتمام بنجم ميلان

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 23 مايو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 23 مايو 2022:

شبكة "rmc sport" الفرنسية أكدت أن أوريليان تشواميني نجم وسط نادي موناكو توصل إلى اتفاق على البنود الشخصية مع ريال مدريد وليفربول.

ويتنافس الناديان حاليًا للحصول على خدمات الفرنسي الشاب، وإن كانت التقارير تشير إلى أن ريال مدريد هو الأقرب للتوقيع معه.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد مستعد لدخول السباق على خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

ويأتي ذلك بعد أن فقد ريال مدريد فرصة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إرلينج هالاند.

ويرتبط ليفاندوفسكي بالانتقال إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، وهناك محادثات حاليًا بين الطرفين، بعد أن أكد اللاعب رغبته في الخروج من "أليانز أرينا".

موقع "90min" الإنجليزي أكد أن ريال مدريد يفكر في إمكانية التعاقد مع الألماني إلكاي جوندوان نجم وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وعلى الرغم من رغبة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في استمرار جوندوان، إلا أن نجم الوسط الألماني يرغب في تغيير الأجواء، خاصة مع تراجع دقائق لعبه في ملعب "الاتحاد".

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد يراقب البرتغالي رافاييل لياو مهاجم نادي ميلان الإيطالي.

ووجه ريال مدريد أنظاره إلى لياو بعد الفشل في التوقيع مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

ولعب لياو دورًا محوريًا في فوز ميلان بلقب الدوري الإيطالي لموسم 2021-22، بعد أن سجل 11 هدفًا في 34 مباراة خلال الموسم.