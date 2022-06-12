أخبار ريال مدريد: صراع إنجليزي على ميندي .. وبيل معروض على مورينيو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 12 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 12 يونيو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 12 يونيو 2022:

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد وتشيلسي مهتمان بالحصول على خدمات الفرنسي فيرلان ميندي الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد.

ويبحث مانشستر يونايتد وتشيلسي عن ظهير أيسر جديد، ويعد ميندي أحد أبرز خيارات الفريقين لتدعيم هذا المركز.

وخرجت مؤخرًا تكهنات تفيد باحتمالية رحيل ميندي عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن مانشستر يونايتد يتواصل مع ممثلي ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد في محاولة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحتى الآن، يبدو أن أسينسيو لم يتوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد على تجديد تعاقده الذي ينتهي في صيف 2023، ولذلك يفكر النادي الملكي في بيعه للحصول على سيولة مالية.

موقع "90min" الإنجليزي أكد أن ميلان الإيطالي قد دخل سباق التعاقد مع البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويعد مهاجم مانشستر سيتي هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد.

لكن ريال مدريد يواجه أزمة تتعلق بعدد اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي في قائمته، خاصة وأنه يملك بالفعل ثلاثة لاعبين غير أوروبيين، وإذا ما أراد ضم لاعب أجنبي آخر، عليه التخلص من واحد من الثلاثي فينيسيوس جونيور، أو رودريجو، أو إيدير ميليتاو، أو حصول أحدهم على الجنسية الإسبانية.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أكدت أن الويلزي جاريث بيل جناح نادي ريال مدريد معروض بالفعل على روما الإيطالي.

عقد بيل مع ريال مدريد ينتهي في 30 يونيو 2022، وقام اللاعب والنادي الملكي بتوديع بعضهما بالفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرغب بيل في العمل مرة أخرى تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي سبق له اللعب تحت قيادته عندما كان معارًا إلى توتنهام في موسم 2020-21.

ويرغب بيل في الحفاظ على لياقته البدنية خلال النصف الأول من منافسات موسم 2022-23، من أجل الوصول في أفضل حالة ممكنة إلى كأس العالم 2022 مع منتخب ويلز.